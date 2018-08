Rodžers Voterss savas "US + THEM" koncettrunejas šovos izpilda dziesmas no visiem savas karjeras posmiem, tostarp populārākās un atzītākās "Pink Floyd" kompozīcijas, piemēram, "The Dark Side of The Moon", "The Wall", "Animals", "Wish You Were Here", "Comfortably Numb", "Money" un vēl virkni jau sen par klasiku kļuvušu skaņdarbu. Tāpat neiztrūkstoši programmā vieta atrodas arī mūzikai no brita solokarjeras, tostarp dziesmas no mūziķa pērn izdotā albuma "Is This the Life We Really Want?", ko daudzi kritiķi nodēvējuši par viņa labāko ierakstu.

Turnejas pirmsākumi meklējami vēl 2016. gadā, kas Voterss publiski paziņoja, ka koncertēs Ziemeļamerikā ar jaunu šovu. Toreiz, ieskicējot koncertos gaidāmo programmu, rokmūzikas leģenda teica, ka tā būs viņa ilgās karjeras kompilācija ar dziesmām, gan no "Pink Floyd", gan solokarjeras albumiem, vairāk akcentējot tieši klasisko repertuāru. "Apsolu, ka šovs būs iespaidīgs, kā vienmēr visi mani koncerti ir bijuši," pirms turnejas uzsākšanas teica Voterss.

Augstākās klases skanējums, mākslinieciski nostrādāti audiovizuālie risinājumi un elpu aizraujoša skaņas kvalitāte – šie vienmēr bijuši Votersa koncertus raksturojošie elementi, un šī turneja nav izņēmums. Turklāt grandiozitātes ziņā to droši var salīdzināt ar mākslinieka 2010. – 2013. gada turneju "The Wall Live", ko kopumā noskatījās vairāk nekā četri miljoni fanu visā pasaulē, padarot par to vērienīgāko un ienākumus nesošāko solo mākslinieka turneju mūzikas vēsturē.