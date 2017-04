Uzņemšanas ceremonijā piedalījās gan grupas esošie, gan bijušie dalībnieki, kā arī apvienību "Journey", "Yes" un "Rush" pārstāvji.

"Pearl Jam" uz ceremoniju uzaicināja visus grupas bijušos bundziniekus, arī tos, kas slavas zālē netika uzņemti. Līdzās apsveikumu runām pasākumā izskanēja arī grupas dziesmas "Alive", "Given to Fly" un "Better Man", kā arī Nīla Janga "Rockin' in the Free World".

"Deviņdesmitajos gados "Pearl Jam" izdeva graujošus hitus un sniedza episkus, neparedzamus koncertus," rakstīts Rokenrola slavas zāles mājas lapā. "Arī mūsdienās grupa turpina būt viena no eksplozīvākajām, ar savu arodu visciešāk saistītajām un īsteni modernajām rokgrupām."

Grupas basists uz ceremoniju bija ieradies T-kreklā, uz kura uzskaitītas vairākas grupas, kas līdz šim nav uzņemtas Rokenrola slavas zālē, piemēram, "Smashing Pumpkins", "Iron Maiden", "Nine Inch Nails" un citas. Sarakstā gan pieminēts arī amerikāņu mūziķis Toms Veitss (Tom Waits), kurš slavas zālē tika uzņemts 2011. gadā.

Uzauguši klasiskā roka, panku kustības un metāla mūzikas iespaidā, grupas biedri dibināja "Pearl Jam" 1990. gadā ASV pilsētā Sietlā. Slavas zālē tika uzņemti grupas dalībnieki – Džefs Aments, Mets Kamerons, Stouns Gosards, Deivs Krusens, Maiks Makkīdijs, Edijs Veders.

Kā rakstīs slavas zāles mājas lapā, dziedātāja Edija Vedera "zemās balss kauciens, agresīvi liriskie dziesmu teksti un uzlādējošā klātbūtne uz skatuves ātri vien padarīja viņu par universālu simbolu personiskiem pārdzīvojumiem un attīrošajam niknumam, kas bija neviņdesmito alternatīvās rokmūzikas sirdī".

Grupas debijas albums "Ten" iznācis 1991. gadā un ASV pārdots 13 miljonos eksemplāru. Savas radošās karjeras laikā apvienība publicējusi desmit studijas albumu, no kuriem puse nokļuvusi mūzikas topu pirmajās vietās.