"Arēnā Rīga" 7. decembra vakarā uzstājusies viena no oriģinālākajām mūsdienu indī un poproka māksliniecēm Laura Pergolici (Laura Pergolizzi), kas plašāk pazīstama ar pseidonīmu LP.

Šarmantā un savdabīgā māksliniece plaši pazīstama ar savu hitu "Lost On You", kuram radītais klips "YouTube" vietnē skatīts gandrīz 150 miljonus reižu. Viņas kontā ir virkne citu kompozīciju no četriem pilna apjoma albumiem: "Tokyo Sunrise", "Into The Wild", "Tightrope", "Muddy Waters", "Someday", "Other People", "Strange", "Don't Let Me Down", "Night Like This" un virkne citu.

Rakstot par LP pašreizējo koncertturneju, "The Independent" salīdzinājusi mākslinieces balsi ar Gvenas Stefani un Sindijas Louperes vokālu, tai pat laikā uzsverot viņas savdabību, pat unikalitāti. Ukuleles spēlēšana un svilpošana jau kļuvusi par LP firmas zīmi, kas trāpīgi papildina kompozīcijas.