Foto: Saule, mūzika un bezrūpība. 'Positivus' krāšņākie mirkļi

Foto: DELFI

Nedēļas nogalē no 14. līdz 16. jūlijam Salacgrīvā norisinājās 11. festivāls "Positivus", kas pulcēja mūzikas mīļotājus gan no Latvijas, gan ārzemēm. Visu trīs dienu garumā portāla "Delfi" lasītājiem bija iespēja sekot līdzi festivāla norisei teksta tiešraidē, kā arī foto un video reportāžām. Nu piedāvājam atskatu uz krāšņākajiem mirkļiem no mūzikas un saules piepildītā nedēļas nogales piedzīvojuma.