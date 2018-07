Ar koncertiem, dejām un līksmību sestdien, 21. jūlijā, turpinās "Positivus" festivāls. Jau tradicionāls miera un romantikas mirklis festivālā ir saulriets Salacgrīvas pludmalē, kas pulcē daudzus "Positivus" apmeklētājus, kuri vēlas atpūsties no koncertu burzmas.

Jau ziņots, ka "Positivus" šogad notiek no 20. līdz 22. jūlijam, trīs dienu garumā piedāvājot daudzveidīgu muzikālo programmu. Festivāla galvenie mākslinieki šogad ir "Years&Years", "The Prodigy" un "Nick Cave and the Bad Seeds".