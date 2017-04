Pirms dažām dienām izcilais latviešu pianists Vestards Šimkus devās uz Hamburgu, lai pasaulslaveno "Steinway & Sons" flīģeļu ražotnē izvēlētos Dzintaru koncertzāles Mazajai zālei domāto instrumentu. Pirms tam pianistam un atsevišķiem žurnālistiem no Latvijas tika dota ekskluzīva iespēja izstaigāt šo lielisko mūzikas instrumentu ražotni, lai savām acīm redzētu no A līdz Z, kā top pianistu iecienītākais instruments.

Statistika liecina, ka vairāk nekā 90 % pianistu izvēlas tieši "Steinway & Sons" ražojumu. Pirmo reizi Latvijā šis jaunais instruments tiks ieskandināts 2. jūnijā Dzintaru koncertzāles vasaras sezonas atklāšanas koncertā.

Viena instrumenta tapšanai nepieciešami 12 mēneši, jo lielākā daļa ražošanas operāciju ir sīks, smalks un ļoti skrupulozs roku darbs. Ražotnē strādājošie 300 darbinieki vispirms iziet īpašu trīs mēnešu apmācību, kas tiek apvienots ar praktiskajām nodarbībām, tāpat viņiem ir nepieciešams iegūt muzikālo izglītību, kas, būvējot šos smalkos instrumentus, ir absolūti nepieciešama. Gadā Hamburgā tiek saražots ap 1000 lielajiem koncertflīģeļiem un apmēram 200 klavieres, savukārt to cena ir ap 150 000 eiro – tātad gandrīz " Bentley" vērtībā.

Šoreiz flīģeļa izvēle aizņēma apmēram stundu, jo bija pieejami astoņi absolūti jauni un nesen tapuši instrumenti, uz kuriem mūziķis spēlēja vairākkārt, lai atrastu īsto un vienīgo. Pēc viesošanās ražotnē un flīģeļa izvēles Vestards Šimkus atzina, ka viņam esot grūti aprakstīt sajūtas, kas radušās, skatoties, kā top viņa iecienītās firmas instruments. "Allaž esmu pret to attiecies ar lielu pietāti, taču tagad, spēlējot šo instrumentu, droši vien vēl atcerēšos, cik smags un smalks darbs un cik ilgs laiks nepieciešams tā tapšanai. Šis bija ceturtais instruments, ko izvēlējos Latvijas koncertzālēm – divi Vestarda izvēlētie instrumenti atrodas Latgales vēstniecībā "Gors" un viens Spīķeru koncertzālē. Šoreiz to nenācās izdarīt viegli, jo visi bija izcili. Taču instruments, ko izvēlējos – un tas no astoņiem pieejamajiem bija sestais pēc kārtas –, mani uzrunāja ar skaņas viļņa garumu un divu blakus skaņu lielisko saplūšanu – tām niansēm, no kurām ļoti atkarīgs tas, kā instruments skanēs un kā izklausīsies uz tā spēlētie skaņdarbi. Man kā pianistam tas ir ārkārtīgi būtiski!"

Vestards Šimkus arī atzina, ka juties gandarīts par iespēju dzirdēt izcilās japāņu pianistes Mari Kodamas priekšnesumu, kas tika sarīkots īpaši ražotnes darbiniekiem. "Šis apmēram 20 minūšu garais koncerts, kas tiek rīkots dažas reizes gadā un kurā piedalās tiešām lieliski mākslinieki, bija ekskluzīva iespēja novērtēt, kā skan nupat tapis instruments. Esmu dzirdējis, ka šeit savulaik uzstājusies arī leģendārā pianiste Marta Argeriča. Tā bija vienreizēja iespēja dzirdēt kaut ko tādu!"

Jauno instrumentu Dzintaru koncertzāle ieguvusi, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda un Jūrmalas domes atbalstam.