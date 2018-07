Sestdien, 21. jūlijā, Salacgrīvā turpinās "Positivus" festivāls. Piedāvājam fotoreportāžu no grupu "Singapūras satīns" un "The Barr Brothers", kā arī dziesminieka Džeremija Lūpsa koncertiem.

Jau ziņots, ka "Positivus" šogad notiek no 20. līdz 22. jūlijam, trīs dienu garumā piedāvājot daudzveidīgu muzikālo programmu. Festivāla galvenie mākslinieki šogad ir "Years&Years", "The Prodigy" un "Nick Cave and the Bad Seeds".