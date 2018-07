Ar daudzveidīgu koncertprogrammu svētdien, 22. jūlijā, turpinās "Positivus" festivāls, piedāvājot gan pašmāju grupu, gan ārvalstu mūziķu priekšnesumus. Piedāvājam ieskatu grupu "Rīgas modes", "Frankie the Animal", "Dagamba", kā arī Vladislava Nastavševa un grupas "Ezeri" koncertos.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šogad notiek no 20. līdz 22. jūlijam. Festivāla galvenie mākslinieki šogad ir "Years&Years", "The Prodigy" un "Nick Cave and the Bad Seeds".