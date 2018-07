Nedēļas nogalē, no 20. līdz 22. jūlijam, Salacgrīvā noritēja jau 12. mūzikas un mākslas festivāls "Positivus", trīs dienu garumā priecējot gan ar daudzveidīgu muzikālo piedāvājumu un raibām izklaidēm, gan ar festivālam labvēlīgiem laikapstākļiem, nodrošinot tā apmeklētājus ar pilnu vasaras emociju gammu.



Festivāls noslēdzās ar grandiozu Nika Keiva un viņa grupas "The Bad Seeds" uzstāšanos, kurā tumsas princis kā allaž radīja intīmu gaisotni. Par otrās dienas punktu uz "i" ar nepārspējami jaudīgu koncertu kļuva elektroniskās mūzikas leģenda "The Prodigy", savukārt pirmās dienas hedlaineri bija britu apvienība "Years & Years".

Trīs dienu garumā uz četrām skatuvēm kāpa virkne atzītu gan pasaules mēroga, gan pašmāju mākslinieki: Tove Lo, Noëp, "Dead Furies", Justinas Jarutis, Edavārdi, Ivan Dorn, "Franco Franco", "Afro Tallinn Beat Orchestra", "The Family Dog", Tehnikums, ansis, Reinis Jaunais, "The Bad Tones", "Kasetes", "Podruga", "The Barr Brothers", projekts "ImKa. Shipsea. Nepāriet.", "The Mary Jane", "Singapūras satīns", "Jeremy Loops", "Youngr", Mesa, "Rihards Lībiets Orchestra", Arturs Skutelis, "Mionia", "Martas asinis", Evija Vēbere, "Spāre", "Lauv", "Dagamba", Vladislavs Nastavševs/ Ezeri ar Lēno deju projektu, "Confidence Man", Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu Orķestris", "Satellites LV", "Himnas", Čipsis un Dullais, "Sūdi" un daudzi citi.

Festivālā klātesošs bija arī portāls "Delfi", visu trīs dienu garumā nodrošinot teksta tiešraidi un informējot par svarīgāko un aktuālo Salacgrīvas kāpās notiekošo.