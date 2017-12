Piektdien, 8. decembrī, pirmo reizi Latvijā viesojās pasaulslavenais vijolnieks Deivids Garets, dēvēts par "sātana vijolnieku", ar grupu, koncerta noslēgumā izpelnoties grandiozas publikas stāvovācijas, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāve Maija Tomkalne.

Pats Deivids komentē: "Tas vienmēr ir biedējoši – uzstāties kaut kur pirmo reizi – nekad nevar zināt, ko vari sagaidīt. Bija brīnišķīgi spēlēt Rīgā, skatītāji mani tik jauki uzņēma un bija tik entuziastiski! Es ceru atgriezties Rīgā jau ļoti drīz!"

Deivids apvieno rokzvaigznes cienīgu harizmu ar mūsdienu labākā instrumentālista virtuozitāti, kas liek publikai celties kājās un sajūsmā aplaudēt – mūziķi raksturo koncerta rīkotāji.

Koncerta laikā tika izpildīti ne tikai tādi popmūzikas hiti kā "Viva La Vida", "Superstitious", "Let It Go", "Ghostbusters", "Purple Rain" u.c., bet arī klasiskās mūzikas skaņdarbi.