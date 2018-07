Viens no gaidītākajiem koncertiem šā gada "Positivus" festivāla noslēdzošajā dienā – 22. jūlijā – bija dziedātāja Lauv uzstāšanās. Nu jau labi zināms fakts ir tas, ka mūziķis ir latviešu izcelsmes, tāpēc jo īpaši iemīļots pie mums. Piedāvājam ieskatu Ari Staprāna Leffa jev Lauv koncertā Salacgrīvā.

Jau ziņots, ka "Positivus" šogad notiek no 20. līdz 22. jūlijam, trīs dienu garumā piedāvājot daudzveidīgu muzikālo programmu. Festivāla galvenie mākslinieki šogad ir "Years&Years", "The Prodigy" un "Nick Cave and the Bad Seeds".