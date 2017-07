Gaidot Latvijas vērienīgāko vasaras festivālu – "Positivus", kanāls 360TV sarūpējis īpašu programmu, kas ļaus iesildīties festivālam un vērot tā norisi TV ekrānos, portālu "Delfi" informēja festivāla rīkotāji no "Positivus Music".

Jau no pirmdienas, 10. jūlija ik vakaru kanālā 360TV varēs noskaņoties uz Positivus viļņa kopā ar raidījuma "Kas karsts Positivus" speciālizlaidumiem, bet festivāla laikā baudīt tiešraides no lielākajām skatuvēm, reportāžas no aizkulisēm, kā arī intervijas ar mūziķiem un festivāla viesiem.

"Kas karsts Positivus" četri raidījumi "360TV" būs skatāmi no 10. līdz 13 jūlijam ik vakaru plkst.19.00, un būs veidoti līdzīgi raidījumam "Kas karsts". Studijā pie raidījuma vadītājas Kristīnes Komarovskas viesosies sabiedrībā zināmas personības – Elita Patmalniece, Olga Rajecka, Lelde Lietaviete, Aivis Ceriņš un citi, atklājot savus neparastos festivāla piedzīvojumus un aizkulišu stāstus, savukārt dažādas raidījuma rubrikas piedāvās uzzināt, kā festivālam gatavojas pašmāju slavenības.

Uz 11 ātriem un asprātīgiem jautājumiem par un ap "Positivus" festivālu atbildēs viens no festivāla organizatoriem Ģirts Majors, mūziķi Ralfs Eilands, Edavārdi, Markus un Riva, TV personība Ketija Šēnberga, aktieris Andris Bulis un citi. Rubrikā "Gaumes jautājums" slavenību festivāla stilu vērtēs modes eksperts Aleksandrs Pavlovs, savukārt gardēžiem būs iespēja ielūkoties šefpavāra Mārtiņa Rītiņa virtuvē un uzzināt, kādus "Slow Food Riga" gardumus jau nākamajā nedēļas nogalē varēs baudīt festivāla viesi.

Savukārt visu festivāla norises laiku no 14. līdz 16. jūlijam kanālā 360TV varēs vērot tiešraides no "Positivus" lielākajām – "Lattelecom" un "Nordea" – skatuvēm, uz kurām uzstāsies festivāla gaidītākie viesi: "Pixies", Elija Goldinga, "The Lumineers", Grandmaster Flash un citi. Ēterā varēs redzēt arī mūzikas ekspertu Tomu Grēviņu un TV personības Kristīni Komarovsku un Leldi Lietavieti, kas no Salacgrīvas ziņos par visiem aktuālākajiem festivāla piedzīvojumiem. Viņi iekļūs aizkulisēs, sarunāsies ar mūziķiem un spilgtākajiem festivāla viesiem. Sociālo mediju speciālists Artūrs Mednis skatītājus izklaidēs, veidojot "Positivus dienasgrāmatas", kurās apkopos dažādus neparastākos un košākos notikumus no festivāla teritorijas un telšu pilsētiņas.

Visu festivāla programmu var aplūkot un lejupielādēt festivāla mājas lapā sadaļā "Programma", kā arī mobilajā lietotnē Positivus '17, kas bez maksas pieejama App Store un Google Play veikalos.

Kā jau ziņots, šovasar "Positivus" festivāls noritēs no 14. līdz 16. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla lielākās – "Lattelecom skatuves" – būs alternatīvā roka leģenda "Pixies", britu popmūziķe Elija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi aktuāli mākslinieki kā "The Lumineers", "Rae Sremmurd", Hose Gonzales, "Maxïmo Park", Kamasi Washington, "Mew", "Austra", JP Cooper, L.A. Salami, "Cigarettes After Sex", "Dzelzs vilks", "Dagamba", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Nothing But Thieves", Mārgareta Glaspija, Džūlija Džeklina, "Bandmaster", Eska, ģitārists Mārcis Auziņš, ģitārists Matīss Čudars, Platons Buravickis, duets "Tehnikums", "Polifauna" un citi.

Biļetes uz "Positivus" var iegādāties visās "Biļešu servisa" kasēs un "Positivus" mājaslapā.