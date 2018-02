Britu mūziķa Ghostpoet koncertu Rīgā, kas notiks 16. februārī Mūzikas namā "Daile", iesildīs pašmāju grupa "Ezeri", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no koncertaģentūras FBI.

"Ezeri" savā relatīvi īsajā pastāvēšanas posmā ir paspējuši nospēlēt lielākajos festivālos Latvijā un kaimiņvalstīs, kā arī tikuši nominēti "Zelta mikrofona" balvai kategorijā "Labākā debija". Viņu radītā mūzika nepakļaujas kādai noteiktai formulai – ikvienai melodijai ir sava forma un harmonija, kas tapusi iedvesmojoties no visdažādākajiem žanriem, grupas daiļradi raksturo koncerta rīkotāji.

Grupas "Ezeri" mūzika ir enerģiska un meklējoša, tā pieiet popmūzikas skanējumam no neparasta leņķa, izveidojot atšķirīgas dziesmu formas un, koncertos it īpaši, atstājot telpu improvizācijai. Iedvesmoti no visplašākā klāsta žanriem, sākot no eksperimentālas elektronikas līdz folkmūzikai, "Ezeri" dalībnieki ir apņēmušies nenogurstoši meklēt jaunus muzikālus risinājumus un veidus, kā strādāt, šobrīd aktīvi gatavojot otro studijas albumu.

Jau iepriekš izziņotais, britu mūziķis Ghostpoet, 16. februārī uzstāsies Mūzikas namā "Daile". Mūziķis savā būtībā, dzejnieks pēc aicinājuma, kā arī viens no laikmetīgās Londonas oriģinālākajiem komponistiem ar neparasti asu izpratni par lietu kārtību – šādi tiek raksturots Rīgā gaidāmais mūziķis.

Ghostpoet mūzika nesaudzīgi ieskicē ikdienu, vienlaikus paverot pavisam jaunas tās dimensijas. Ne velti jau viņa debijas albums "Peanut Butter Blues & Melancholy Jam" tika nominēts "Mercury" balvai, gluži tāpat, kā trešais albums "Shedding Skin". Jaunākais albums "Dark Days & Canapes" ir izpelnījies atzinīgas mūzikas kritiķu atsauksmes visā pasaulē par spīti savai esamībai ārpus jebkāda žanra ierāmējuma. Kā rakstījis žurnāls "Rolling Stone", "Ghostpoet pamanās būt divejāds: aicinošs un konfrontējošs; pārdomāts un neskaidrs; spožs un nenovērtēts".

Biļetes uz Ghostpoet koncertu, kurā kā iesildītāji uzstāsies grupa "Ezeri", ir pieejamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.