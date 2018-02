Ģitārists Kaspars Zemītis Valentīndienā, 14. februārī, uzstāsies Lielajā ģildē, atskaņojot programmu no nule iznākušā otrā soloalbuma "Vētra klusumā".

Koncerta piedalīsies arī deju skolas "Dzirnas" dejotāji, Rīgas Doma zēnu koris diriģenta Mārtiņa Klišāna vadībā un Jelgavas kamerorķestris Aigara Meri vadībā. Parādot savas svarīgākās muzikālās sadarbības, katrā koncertā kopā ar mākslinieku muzicēs īpašie viesi. Rīgas koncertā Zemītim pievienosies Intars Busulis.

Jau ziņots, ka Kaspara Zemīša otrais soloalbums "Vētra klusumā" iznāca 31. janvārī.

"Albums "Vētra klusumā" atspoguļo mani kā ģitāristu, kā komponistu, un to, kā jūtu ģitāru. Svarīgākais, ko esmu sapratis – tā nav klasiskā, mūsdienu vai perkusīvā ģitāra, tā ir instruments, kādu to redzu es. Man tāpat kā ikvienam māksliniekam, ir svarīgi, lai tas, kas iedvesmo, atspoguļotos albumā. Iespējams, es neesmu tik profesionāls, lai uzrakstītu skaņdarbu tad, kad man to kāds pasūtina, jo man ir jāgaida, kamēr tas "atnāk". Un tad, kad skaņdarbs ir "atnācis", tad tas arī top," stāsta Kaspars Zemītis.

Nākamie koncerti plānoti 22. februārī Jelgavas kultūras namā un 25. februārī Vidzemes koncertzālē "Cēsis".

Biļetes nopērkamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.