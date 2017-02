Tostarp Adele ieguvusi balvas trīs prestižākajās kategorijās - "Gada albums", "Gada ieraksts" un "Gada dziesma".

Galvenajās kategorijās Adele konkurēja ar amerikāņu popdīvu Bejonsu, kuras singls "Formation" ieguva balvu kategorijā "Labākais mūzikas video".

Līdzīgu triumfu dziedātāja piedzīvoja arī 2012. gadā ar savu albumu "21". Adele kļuvusi par pirmo mākslinieci "Grammy" balvu pasniegšanas ceremonijā, kas divreiz ieguvusi balvas visās trīs prestižākajās kategorijās. Adeles kontā tagad ir kopumā 15 "Grammy" balvas.

Piecas "Grammy" balvas saņēma leģendārā britu mūziķa Deivida Bovija pēdējais albums "Blackstar", kas iznāca divas dienas pirms viņa nāves.

Albums saņēma balvas visās kategorijās, kurās bija nominēts, tostarp kategorijā "Labākā roka dziesma".

Savas dzīves laikā Bovijs bija ieguvis tikai vienu "Grammy" balvu.

"Grammy" ceremonija sākās ar Adeles dziesmu "Hallo". Vēlāk māksliniece atgriezās uz skatuves, lai apliecinātu cieņu mūžībā aizgājušajam mūziķim Džordžam Maiklam, taču, līdzīgi kā pagājušajā gadā, piedzīvoja aizķeršanos. Šoreiz dziedātāja lūdza apturēt mūziku, un sāka uzstāšanos no jauna.

Bejonse, kura pagājušajā nedēļā piesaistīja pasaules uzmanību ar paziņojumu par dvīņu gaidīšanu, ceremonijas laikā izpildīja divas jaunas dziesmas.

Uzvarētāji svarīgākajās kategorijās:

Gada albums: Adele – "25"

Gada ieraksts: Adele – "Hello"

Labākā dziesma: Adele – "Hello"

Labākais jaunais mākslinieks: Chance The Rapper

Labākais dueta vai grupas sniegums: "Twenty One Pilots" – "Stressed Out"

Labakā rokmūzikas dziesma: Devids Bovijs "Blackstar"

Labakais "Urban Contemporary" albums: Bejonsa - "Lemonade"

Labākais popmūzikas vokālais albums: Adele "25"

Labākais tradicionālās popmūzikas vokālais albums: Villijs Nelsons "Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin"

Labākais solo sniegums: Adele – "Hello"

Labakais alternatīvās mūzikas albums: Devds Bovijs "Blackstar"

Labākais roka albums: "Cage the Elephant" – "Tell Me I'm Pretty"

Labākais metālmūzikas sniegums: "Megadeth" – "Dystopia"

Labakais sniegums rokmūzikā: Devids Bovijs "Blackstar"

Viss 84. kategorijās uzvarējušo albumus un ierakstu saraksts atrodams "Grammy" oficiālajā mājaslapā.