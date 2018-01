60. " Grammy " ceremonijā, kas 28. janvārī notika Ņujorkā, ar uzvarām teju visās galvenajās kategorijās triumfējis amerikāņu dziedātājs Bruno Marss. Viņa 2016. gadā izdotais "24K Magic" nosaukts par gada labāko albumu, tā tituldziesma uzvarējusi kategeorijā gada ieraksts, bet albuma otrais singls "That's What I Like" saņēmis balvu kā gada labākā dziesma.

"24 Magic" uzvarējis arī kategorijā Labākais R&B albums, bet singls "That's What I Like" saņēmusi "Zelta gramofona" statuetes kategorijās Labākais R&B sniegums un Labākā R&B dziesma. Tāpat "24 Magic" uzvaras laurus plūcis tehniskajā kategorijā Vislabāk ierakstītais albums populārajā mūzikā (Best Engineered Album). Tādējādi Bruno Mars ir uzvarējis visās sešās kategorijās, kurās bija nominēts, turklāt viņš aiz sevis vairākās kategorijās atstājis hiphopa mūzikas vecmeistaru Jay-Z, kurš "Grammy" balvai bija nominēts astoņās dažādās kategorijās.

Reperis, kurš svinīgajā ceremonijā bija ieradies kopā ar ģimeni – sievu, dziedātāju Bejonsi un sešus gadus veco meitiņu Blū Aiviju – neieguva balvas arī repa kategorijās, piekāpjoties Kendrikam Lamaram. Lamars par savu 2017. gadā izdoto pilna garuma studijas ierakstu "Damn" saņēma "Grammy" balvas kategorijā Labākais repa albums, bet par hitu "Humble" kategorijās Labākais repa sniegums un Labākā repa dziesma. Savukārt kopdarbs ar dziedātāju Rianu "Loyalty" uzvaras laurus plūca kategorijā Labākais repa un vokālais sniegums.

Divas "Grammy" balvas šā gada ceremonijā saņēma dziedātājs Eds Šīrans, kurš uz pasākumu nebija varējis ierasties. Viņam balvas piešķirtas kategorijās Labākais solo sniegums popmūzikā par dziesmu "Shape of You" un Labākais popmūzikas vokālais albums par ierakstu "÷".

Ikgadējā "Grammy" ceremonija kategorijā Labākais jaunais mākslinieks uzvarēja 21 gadu vecā kanādiešu dziedātāja Alesija Kara.

Katgeorijā Labākais elektronikas un deju mūzikas ieraksts uzvarējusi grupa "LDC Soundsystem" ar hitu "Tonite" no sava ceturtā studija albuma "American Dream", kas iznāca 2017. gada septembrī. Savukārt paradoksālu uzvaru guva elektroniskās mūzikas tēvi un radītāji, vācu grupa "Kraftwerk", kas ieguva "Grammy" balvu par labāko deju un elektroniskās mūzikas albumu par savu pērn izdoto "3-D The Catalogue" – astoņu disku komplektu ar ierakstiem no dažādiem koncertiem muzejos un koncertzālēs, kas veikti sākot no 2012. līdz 2016. gadam.

Kategorijā Labākais sniegums rokmūzikā uzvarēja leģendārā dziedātāja Leonarda Koena pēdējā albuma "You Want It Darker" tituldziesma, bet par labāko rokmūzikas albumu tika nosaukts grupas "War on Drugs" ieraksts "A Deeper Understanding".

Kategorijā Labākā rokmūzikas dziesma uzvarēja grupas "Foo Fighters" hits "Run", bet Labākais sniegums metālmūzikā – grupa "Mastodon" ar "Sultan's Curse".

Kategorijā Labākais alternatīvās mūzikas albums balvu saņēma grupa "The National" ar "Sleep Well Beast".

Kopumā šogad "Grammy" ceremonijā dažādu žanru ieraksti tika apbalvoti 84 kategorijās. Viss uzvarētāju saraksts atrodams "Grammy" oficiālajā mājaslapā.

Kā allaž ar dažādiem neierastiem duetiem un zīmīgiem solo priekšnesumiem ceremoniju papildināja dažādi mākslinieki. Kendriks Lamars kāpa uz skatuves kopā ar leģendārās īru grupas "U2" mūziķiem, savukārt dziedātāja Mailija Sairusa uzstājās kopā ar Eltonu Džonu, kurš nupat paziņojis par savas karjeras pēdējo koncertturneju. Tāpat uz skatuves kopā kāpa dziedātājs Stings un reperis Shaggy, kā arī Lady Gaga un Marks Ronsons.

Ar īpašu veltījumu aizvadītajā gadā mūžībā aizgājušajiem veterāniem Čakama Berijam un Fats Domino "Grammy" ceremonijā uzstājās Džons Batista, Gerijs Klarks Juniors un Džo Seilors. Savukārt, pieminot Tomu Petiju, ceremonijā ar dziesmu "Wildflowers" uzstājās Kriss Steipltons un Emilū Harisa.

Par īpaši emocionālu uzstāšanos izvērtās dziedātājas Kesha priekšnesums, kurā uz skatuves kāpa arī dziedātājas Kamilla Kabello, Sindija Laupere, Džūlija Maiklsa, Andra Deja un Bebe Rexa. Baltā apģērbā tērptās dziedātājas izpildīja Kesha dziesmu "Praying", lai atbalstītu #metoo un "Time's Up" kustības, kas vēršas pret seksuālo vardarbību pret sievietēm.

"Grammy" ceremonijā šogad bija savs nerakstītais ģērbšanās noteikums. Lai demonstrētu savu atbalstu dzimumu vienlīdzībai un nosodītu seksuālu vardarbību, ceremonijas apmeklētāji bija aicināti savos tērpos iekļaut baltu rozi.





Pēc 15 gadu pārtraukuma ceremonija šogad notika Ņujorkā nevis Losandželosā. Pasākumu vadīja TV personība, muzikālā šova "Carpool Karaoke" vadītājs Džeimss Kordens.

28. janvārī tika apbalvoti ieraksti, kas izdoti no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim. Šogad ceremonija notika ātrāk nekā ierasts saistībā ar olimpiskajām spēlēm Dienvidkorejā.