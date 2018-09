Mūzikas ierakstu izdevniecība "Mikrofona ieraksti" laidusi klajā grupas "Age of Stones" ceturto studijas albumu "Sāls un pipari". Īsi pirms jaunā albuma iznākšanas laists klajā arī jauns singls – "Tiek pielādēts un šauts".

Albuma priekšvēstnesis – singls "Pavasaris" – tika izdots jau šā gada maijā, bet vasarā sociālajos tīklos fanu atzinību izpelnījās video, kurā grupas puiši mācīja pagatavot "Valmieras salātus". Savukārt augusta vidū pie skatītājiem un klausītajiem nonāca jauns videoklips un dziesma – "Tiek pielādēts un šauts".

Stāsta grupas dalībnieki: "Ja atklāti, mums ir liels lepnums par padarīto darbu. Tas viss nenāca viegli. Nav noslēpums, ka ikdienas solis paiet kopā ar ģimenēm, atbildīgie dienas darbi paņem savu, tomēr mēs atradām laiku un strādājām, jo uzticība dzīvai rokmūzikai un pārliecībai, ka esam priviliģēti to spēlēt un attīstīt Latvijā, mums neļauj tā vienkārši apstāties. Liels paldies Reinim Kārkliņam, kurš palīdzēja un izvilka mūs ārā no ierastās komforta zonas un motivēja pastrādāt vairāk sesiju nometnēs, tas viss beigās rezultējās tā, kā šobrīd jūs to dzirdat. Nebaidāmies atzīt, ka šī ir enerģiskākā un slīpētākā plate līdz šim. Paldies mūsu ģimenēm un senajam draugam Guntaram Račam, kas palīdz to visu nest tālāk un plašāk. Rekomendējam klausīties skaļi - Rock 'n' roll!"

Albumā ir apkopotas 12 enerģiskas dziesmas latviešu valodā, kuras varēs klausīties populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs, kā arī iegādāties CD formātā grāmatnīcās un mūzikas ierakstu veikalos.

Dziesmu tekstu autori: Niks Jaunzems; "Gramatika" – Ane Mone; "Palīgā sauciens" - Didzis Ligers, "Tuksnesis smilšu kastē" – Mikus Frišfelds.. Skaņu režisors / Mikss: Reinis Kārkliņš. Skaņas pēcapstrāde: Lomiks (Hodila Records). Albuma dizains: Elīna Jaunzeme.