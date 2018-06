Pašmāju blūzroka, indī un alternatīvā džeza grupa "The Coco'nuts" laiž klajā otro studijas albumu "No Other Way Out", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Kā vēsta grupas dalībnieki, albums ir par attīstību caur grūtībām.

"Ik pa laikam mums rodas arvien jaunas atklāsmes par dzīvi. Šis albums ir šādu skaidrības, apjaušanas mirkļu apkopojums. Kad rakstījām albumu, bijām sailgojušies pēc skaistuma un nodevāmies tā meklējumiem melodijā. "No Other Way Out" ir par to skaistumu, ko ikdienā nepamanām, par ļaušanos un uzticēšanos dzīvei, par atlaišanu un nebaidīšanos no zaudējumiem. Par noticēšanu neizskaidrojamajam un nebaidīšanos no melanholijas," skaidro mūziķi.

Albuma astoņas dziesmas ir ierakstītas Valmieras "Siltumnīcā", sadarbojoties gan ar Latvijas Radio bigbenda mūziķiem trompetistu Oskaru Ozoliņu, trombonisti Lauru Rozembergu un saksofonistu Kristapu Lubovu, gan ar nozares talantiem "Melo M" čellistu Miķeli Dubočinu un perkusionistu Migelu Hernandesu Giraldi no Čīles. Albuma vizuālais mākslinieks ir Aigars Opincāns.

"No Other Way Out" ieskaņas koncertu šauram draugu lokam uz piektā stāva mājas jumta HD kvalitātē var vērot grupas "Facebook" lapā. Tāpat "No Other Way Out" ieskaņās grupa "The Coco'nuts" aicina uz albuma prezentācijas koncertu 14. jūnijā, klubā "One One". Biļetes uz koncertu var iegādāties šeit.

"The Coco'nuts" sastāvā muzicē astoņas radošas un spilgtas personības: Marija Broča ar līdervokālu, Monta Kurme kā bekvokāls, Inese Bērziņa ar bekvokālu un taustiņinstrumentiem, Pēteris Narubins kā ģitārists un vokālists, flautists Jāzeps Podnieks, Artūrs Strautmanis ar bungām, Toms Valmiers kā kontrabasists un trompetists Reinis Puriņš. Grupas daiļradē tiek variēts ar fanka, indī, blūzroka un alternatīvā džeza mūzikas žanriem.

Muzikālās gaitas grupa "The Coco'nuts" uzsāka 2012. gadā, un līdz šim izdots minialbums "Appetizer" 2014. gadā un studijas debijas albums "Amid Opposites" 2016. gadā. Līdzšinējā grupas darbībā muzicēts ne mazums vietējos, kā arī ārvalstu festivālos un pasākumos, tajā skaitā pašmāju "Positivus", "Riga Funk Fest" un "International Jazz Day", Rīgas Ritmu festivālā, Tartu Indie mūzikas festivālā un vēl citos pasākumos.