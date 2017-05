"Tiem, kuri ir izbrīnīti par šādu savienību, varu teikt, ka, manā skatījumā, pie kārtīga darba, šai grupai ir milzīgs potenciāls. Un vēl lielāks "čosis". Kad pirmo reizi izdzirdēju viņu mūziku, man atausa atmiņā laiki, kad braukāju apkārt "poršā", aizlīmētām durvīm, kura visu aizmugures daļu aizņēma S-90 tumbas un pastiprinātāji, bet pirmais kopīgais mēģinājums mums visiem norāva jumtu pilnībā," savā "Facebook" profilā raksta Bindemanis.

Multimākslinieks atklāj, ka "Ryga" jaunais albums tika rakstīts tajā pašā studijā, pie Jāņa Kalves, kurā viņš miksējis savu albumu. Tā gada garumā abi mūziķi viens otram palīdzējuši ar viedokļiem un padomiem.

"Jāatzīst, ka man tika piedāvāts sadarboties jau rudenī, taču iesākumā atteicos un tam bija divi iemesli – dziesmu teksti un videoklipi. Taču, ņemot vērā, ka Mārcis, būdams lielisks producents, turklāt ļoti muzikāls, kas raksturīgi bundziniekiem, ir atvērts attīstībai un viņā iekšā sēž tas pats mīlestības "mesidžs", kas vienkārši jāiemācās pasniegt, beigās piekritu pievienoties ar noteikumu, ka es uzņemos aizbildniecību par abiem augšminētajiem aspektiem," atklāj Bindemanis.

"Zināmā mērā tā ir simbioze - grupā es varu realizēt tās idejas, kuras manā projektā, vismaz dzīvajos koncertos, īsti neiederas, tajā pašā laikā varu palīdzēt ar savu pieredzi, ja tā var teikt, pacelt grupas māksliniecisko IQ. Vēl dienu pirms disku nodošanas iespiešanai, es tomēr paspēju vienai no 3. jūnijā iznākošā albuma "Catch Her Groove" dziesmām uzrakstīt tekstu un to kopā ar Mārci iedziedāt."

Kā atklāj Bindemanis, šobrīd "Ryga" koncerti jaunajā sastāvā saplānoti līdz pat rudenim.

Jau ziņots, ka grupas "Ryga" debijas albums iznāks 3. jūnijā, izdevniecības "Mikrofona ieraksti" paspārnē. Albumā būs iekļauts arī aktuālais hits "Say You Love Me Now", kas radīts īpaši Dailes teātra izrādei "Banija Manro nāve".