Šis ir salīdzinoši jauns mūzikas projekts, kas radies 2015. gadā, apvienojoties grupas līderim Kristapam Bedrītim un domubiedriem – Naurim Babrim, Rihardam Lībietim un Kristapam Grīnbergam. Vēlāk grupas sastāvu papildinājis Toms Kursītis.

"Pacific K" muzikālo stilistisku raksturo gan akustiski mediatīvi, gan alternatīvās un indīmūzikas, gan blūza elementi. Zīmīgi, ka pie saviem ietekmes un iedvesmas avotiem bez Nika Keiva, Bena Hovarda un "Sigur Ros" mūziķi pieskaita tieši "Fink".

Šā gada aprīlī "Pacific K" izdeva minialbumu "Blue Fall", bet plašākai publikai atpazīstams varētu būt dziesmas "Solitude" radītais video.

Kopš dibināšanas grupa sniegusi vairākus koncertus, tai skaitā uz "I Love You" skatuves 2016. gada "Positivus" festivālā.

Īsi pirms Rīgas koncerta grupa "Fink" laidusi klajā jaunu, pēc skaita sesto albumu "Resurgam", no kura jau izdoti singli "Cracks Appear" un "Not Everything Was Better In The Past".

Grupas dalībnieks Pats Grīnols par "Resurgam" saka: "Biju tikko atgriezies no blūza turnejas, balss pārpūlēta, nagi aplauzti, pēdējās dziesmas sviedri joprojām klāja ģitāru, kad izkravāju mantas. Pirmā nedēļa [studijā] bija domāta iekārtošanai un uzstādīšanai, taču jau ceturtajā dienā mēs bijām ierakstījuši "Resurgam"".

Albuma nosaukums radies no uzrakstiem uz 900 gadu vecas baznīcas sienas Grīnola dzimtajā Kornvolā. Tās vitālais gars jūtams cauri visam albumam, kas ierakstīts sadarbībā ar revolucionāro producentu Flood, kurš strādājis ar tādiem māksliniekiem kā "U2", "Warpaint", "The Killers" un citiem. Albums ierakstīts producenta Ziemeļlondonas ierakstu studijā "Assault&Battery".

