Nākamā gada 16. jūlijā Tallinas Dziesmu svētku estrādē norisināsies viens no svarīgākajiem mūzikas notikumiem šajā desmitgadē - rokmūzikas ikonas pirmo reizi savas pastāvēšanas laikā uzstāsies Baltijā. Trīs stundu garajā brīvdabas koncertā uz skatuves kāps "Guns N' Roses" oriģinālā sastāva dalībnieki - Aksels Rouzs, Slešs un Dafs Makagans, mūziķiem pievienosies taustiņinstrumentālists Dizijs Rīds, ģitārists Ričards Fortuss, bundzinieks Frenks Ferers un taustiņinstrumentāliste Melisa Rīza, portālu "Delfi" informē koncertaģentūras FBI pārstāvis Kristaps Kārkliņš.

Pēc 2017. gada "Not In This Lifetime Tour" Ziemeļamerikas posma, leģendārie rokeri 2018. gadā atkal atgriezīsies Eiropā ar apjomīgu stadionu koncerttūri, izziņojot 13 jaunus stadionu šovus, un kā galvenie mākslinieki uzstāsies Eiropas lielākajos festivālos. "Not In This Lifetime Tour" tiks atsākta nākamā gada 3. jūnijā Berlīnes Olimpiskajā stadionā. Koncerttūres ietvaros rokmūzikas leģendas pirmo reizi savas karjeras laikā uzstāsies Tallinā.

Vairāk nekā miljons biļešu pārdotas Eiropā tikai 2017. gadā vien, pierādot, ka "Guns N' Roses" un rokmūzika ir spēcīgāki kā jebkad agrāk. "Guns N' Roses" ir vienīgā grupa, kura spējusi pārdot tik daudz koncertbiļešu gada laikā. "Not In This Lifetime Tour" ir gan 2016., gan 2017. gada veiksmīgākā koncerttūre pasaulē.

Jau pie apvienības dibināšanas 1985. gadā "Guns N' Roses" uzreiz iezīmēja grupas vietu Losandželosas rokmūzikas skatuves centrā. Neapturamais grupas gars pasaules uzmanību iekaroja ar 1987. gadā izdoto pirmo albumu "Appetite for Destruction", kas ar 30 miljoniem pārdotu eksemplāru uzreiz kļuva par visu laiku labāko debiju ASV. 1991. gadā "Use Your Illusion I" un "Use Your Illusion II" ieņēma divas augstākās vietas Billboard Top 200, vēlāk iegūstot septiņkārtēju platīna statusu. "Guns N' Roses" sniedza neskaitāmus izpārdotus šovus un kā galvenie mākslinieki uzstājās lielākajos festivālos visā pasaulē, kam sekoja kritiķu augsti novērtētais albums "Chinese Democracy". Sešus studijas albumus vēlāk, "Guns N' Roses" ir viena no ietekmīgākajām grupām pasaulē, turpinot sniegt neaizmirstamas uzstāšanās un pulcējot miljoniem skatītāju.

Biļetes uz "Guns N' Roses" koncertu Tallinā būs nopērkamas no 16. novembra plkst. 09.00 "Biļešu servisa" kasēs un internetā.

14. novembrī, plkst. 8:00 "Biļešu servisa" kasēs tiks uzsākta biļešu iepriekšpārdošana FBI koncertu kluba biedriem un "Positivus" lietotājiem, dodot iespēju biļetes iegādāties pirmajiem.

Stāvvietas cena - 69 eiro, biļetes cena "Golden Circle" fanu zonā - 99 eiro. Vietnē www.bilesuserviss.lv būs nopērkami arī īpaši VIP komplekti.