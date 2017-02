Pašmāju hiphopa mūziķis Ozols, kurš pagājušā gada nogalē nosvinēja divdesmit gadus uz skatuves, šā gada martā un aprīlī dosies Latvijas koncertturnejā "Laika kapsula", portālu "Delfi" informē mūziķa pārstāvji.

Koncerti paredzēti vairākās Latvijas pilsētās – Rīgā, Saldū, Liepājā, Valmierā, Cēsīs, Ogrē, Jelgavā un Alūksnē. Precīza informācija par koncertu datumiem un norises vietām pieejama – www.laikakapsula.lv.

Ozols par koncertiem : "Laika kapsula ir veltīta divesmit gadiem uz skatuves, un šajā turnejā mēs izpildīsim dziesmas gan no grupas "Fact" daiļrades, kā arī no manām relīzēm "Cieņa un Mīlestība, "Neatkarība", "Atpakaļ nākotnē" , "Streetshop mixtape Vol. 1", kā arī, iespējams, būs kāds pirmatskaņojums no topošā albuma.

Šī koncertprogramma ir īpaša, jo mēs izpildīsim dziesmas, ar kurām es nebiju uzstājies vairāk nekā 15 gadus. Mēs kopā ar pavadošo sastāvu – Riku Fedu, Māru Katarsku un Montu Ķimeni – esam atdzīvinājuši tādus singlus, kā "Creepin Shadows", "Bokss", "Neko 2005", kas koncertos skanēs līdzās maniem jaunākiem veikumiem."

Ģirts Rozentāls jeb Ozols ir viens no Latvijas hiphopa mūzikas veterāniem. Muzikālo darbību uzsāka 1996. gadā grupu "Fact" un "Rool Makaz" sastāvā. Solokarjeru uzsāka aizvadītās desmitgades sākumā ar debijas singlu "Neko 2005" (2000), kam sekoja albums "Cieņa un Mīlestība"(2001), "Augstāk, Tālāk, Stiprāk" (2002), "Dūzis" (2003) un 2009. gadā izdotais albums "Neatkarība".

Pēc vairāku gadu pārtraukuma 2015. gadā Ozols atgriezās Latvijas mūzikā ar savu piekto studijas albumu "Atpakaļ nākotnē". Savas radošās darbības laikā Ozols uzstājies Dziesmu svētkos ar apvienoto kopkori, ar apvienību "Austrumubloks" viesojies pie eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas, vienīgais no latviešu hiphopa izpildītājiem sasniedzis divas reizes Zelta diska statusu ar albumiem "Cieņa un mīlestība", "Augstāk, Tālāk, Stiprāk", un četras reizes saņēmis Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu, turklāt aizvadītajā gadā "Zelta Mikrofons" balvu tieši par atgriešanās albumu "Atpakaļ nākotnē".