Iekšējo konfliktu hip-hops. Saruna ar 'Skaņu meža' viesi Busdriver

Šonedēļ, 12. un 13. oktobrī, jau sešpadsmito reizi norisināsies nepieradinātās mūzikas un mākslas festivāls "Skaņu mežs". Piektdien festivāla programmā mūzikas namā ''Daile'' uzstāsies amerikāņu eksperimentālā repa mākslinieks Busdriver, īstajā vārdā Regans Farkurhars (Regan Farquhar).

Busdriver bieži tiek raksturots kā dikcijas un ātruma izpratnē īpaši veikls, intelektuāls reperis, kas stilistiski sliecas uz tekstuāli blīviem, gramatiski sarežģītiem un apziņas plūsmai radniecīgiem tekstiem. Par savu primāro muzikālās iedvesmas avotu viņš dēvē džeza dziedātāju Džonu Hendriksu, savukārt par iecienītāko pēdējo gadu ierakstu – "Aphex Twin" albumu "Syro". Busdriver teksti robežojas no atsaucēm pārbagātām, kultūras un sociālās kritikas pilnām vārsmām līdz kam tādam, ko pats mākslinieks raksturo kā "nišas auditorijai paredzētu nonsensa repošanu".

Busdriver savu radošo darbību sāka deviņdesmito gadu vidū, un pirmos ierakstus publicēja ap tūkstošgades miju. Laikā, kad "meinstrīma" repa zvaigznes lielākoties vēl nebija apzinājušas laikmetīgās mākslas aktualitātes, viņa brīžiem absurdie teksti atsaucās uz parādībām, kas hip-hopa mūzikā tolaik nemēdza parādīties vispār: trokšņu mūziku, laikmetīgās mākslas personībām, akusmātisko mūziku un neatkarīgo kino, ieskaitot, piemēram, īpašas vārsmas, veltītas vācu režisora Verneram Hercogam vai čehu avangarda animatoram Janam Švankmajeram. Vēlākos ierakstos parādījās arī jaušama interese par eksperimentālo roku un indīpopu – dziesmās kā viesmāksliniekus varēja dzirdēt grupas "Deerhoof" dalībniekus, un bija atrodamas pat grupas "Animal Collective" dziesmu kaverversijas.

Vēl kāda īpašība, kas allaž izcēlusi Busdriver laikabiedru vidū, ir viņa mīlestība pret savdabīgu elektronisko mūziku: reperis sliecās sadarboties ar hip-hopa pasaulei neraksturīgi ekstravagantiem producentiem vēl pirms izdevniecība "Warp" verificēja alternatīvu bītmeikeru kustību, slēdzot līgumu ar producentu Flying Lotus. Bītus Busdriver dziesmām radījuši tādi producenti kā jau minētais Flying Lotus, Nosaj Thing, DJ Danger Mouse, Modeselektor, Mod-erat, Daedelus un Prefuse 73.

Šī gada jūnijā tika publicēts viņa jaunākais solo albums "Electricity Is On Our Side" ("Elektrība ir mūsu pusē" – aut.). Mākslinieks, apgalvo, ka lielāko daļu albuma ierakstījis savās mājās, bītu radīšanai izmantojot novecojušu tehniku, kā arī uzsver, ka jaunais ieraksts "nav paredzēts nejaušam klausītājam."

Foto: Publicitātes foto

Šogad, ne tik sen atpakaļ – jūnijā, Tu izdevi savu desmito studijas albumu – "Electricity Is On Our Side", presē tas nosaukts gan par "ģimenes salidojumu", gan tavas karjeras pārskatu. Vai vari pastāstīt par ieraksta radīšanas procesu? Vai tiešām tas tapa mājās?

Paldies par šo jautājumu. Jā, jaunais Busdriver albums – "Electricity Is On Our Side", ir neticami tuvs manai sirdij, un tas man palīdzēja atrisināt vairākus iekšējos konfliktus, kas radušies klusā, bet juceklīgā dzīves posmā. Liela daļa pēdējos sešos albuma finalizēšanas mēnešos radītās mūzikas iemieso guļamistabas hip-hopa sajūtu, kas galu galā caurauda visu darbu. Sākotnēji ierakstu veicu izmantojot AKG mikrofonu, ko Daddy Kev izmantoja mana albuma "Temporary Forever" ierakstā, taču es "apdeitoju" vecākus savus stilus, lai zināmā mērā padarītu ierakstu ērtaku. Tāpēc galu galā albuma radīšana un sastādīšana kļuva personiska (un nekārtīga) jaunā veidā.

Kāpēc izvēlējies producēt lielāko daļu ieraksta pats? Un kāpēc šāds albuma nosaukums?

Tikt galā ar lielāko daļu producēšanas darba bija privāts process uz kādu tobrīd sliecos. Tas bija tāds, kas paļāvās uz improvizāciju un drīzāk paviršu pieeju mūzikas radīšanai. Nosaukums, "Electricity Is On Our Side, ir atsauce gan uz sārmaino diētu, uz kuras biju pabeidzot darbu pie albuma, kā arī ideju par to, ka cilvēka ķermenis ir dzīvs enerģijas vadītājs.

Vēl viens notikums, kas norisinājās ši gada jūnijā, bija ikonsikā kluba "Low End Theory" aizslēgšana pēc tā 12 darbības gadiem. Kāda nozīme šai vietai bija tavā dzīvē?

"LowEnd Theory" par signālbāku padarīja novatoriskums un domāšana uz priekšu – es ticu, ka katru trešdienu tika mainīts tas, kā tiek radīta mūzika. Producenti, kas parādījās agrākos Busdriver ierakstos, kā Daddy Kev, DJ Nobody, eDIT un D-Styles, kā arī "Project Blowed", "Nocando", tur bija rezidenti, tāpēc šī nakts daļēji kļuva par mūsu otrajām majām. Pateicoties neticami radošajai enerģijai, kas ieskāva bītmeikerus un tur esošos draugus – šīs nakts noteicējus, arī pats attapos nokļuvis jaunās sadarbībās un projektos. Ilgu laiku daudziem no mums tā bija Meka, akadēmija un kopienas satuvināšanās veicinātājs.

Pagājušgad piedalījies producenta Flying Lotus skandalozajā filmā "Kuso", kuras temats bija tavas dzimtās pilsētas – Losandželosas bojāeja. Kā gāja filmēšanas procesā un kāds ir tavs viedoklis par iznākumu?

Būt daļai no šī projekta ir viens no lielākajiem godiem manā mūžā. Stīvs tiešām izaicināja aktierus veidos, kādos tikai viņš to spēj. Tas rezultējās lieliskās performancēs visas filmas garumā. Gala iznākums man šķita prātam neaptverams. Vājprātīgs drudžains sapnis ar neatkārtojamu mūziku, kuras autors var būt tikai Flying Lotus. Izcili.

Festivālā "Skaņu mežs" tu uzstāsies kopā ar bundzinieku Derilu Mūru. Kā radās šī sadarbība un ko var sagaidīt klausītāji?

Derils Mūrs ir bundzinieks un līderis leģendārajai grupai "Underground Railroad" un mentors daudziem no "Project Blowed" faniem. Uz skatuves mēģināsim atkārtot to pašu improviziconālo pieeju, kas izmantota albumā "Electricity Is On Our Side", taču ar īpašu nokrāsu. Būs "dope".

Noslēgumā, ko tu ieteiktu klausīties un kam pievērst uzmanību piektdienas koncerta gaidās?

Hiphopam ir zelta laiki un māksliniekus, kas apgrozījās "Low End Theory", ir vērts uzmanīt vienmēr. Nākotnē uzmantiet FR/BLCK/PR un klausieties "Free Black Press" radio.