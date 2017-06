Igaunijā, Rummu karjerā no 29. jūnija līdz 1. jūlijam pirmo reizi notiks elektroniskās mūzikas festivāls "Into the Valley", piedaloties 69 dažādiem māksliniekiem, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

"Into the Valley" ideja nāk no Zviedrijas, kur festivāls pirmo reizi notika 2015. gadā, kaļķakmens karjerā Dalhallā, piedāvājot līdz nepazīšanai pārvērst vietu, kurā šķietami nekā nav. Šogad "Into the Valley" kļuvis par festivālu sēriju un viena no tām notiks Igaunijā, Rummu karjerā.

"Tad, kad otrais festivāls bija realizējis savu potenciālu, festivālu organizatoru grupa "Music Goes Further" lēma, ka "Into The Valley" no viena festivāla jākļūst par festivālu sēriju – "Into The Valley" tiek pārcelts no Retvīku Zviedrijā uz Rummu karjeru Igaunijā, tam sekos "Into the Factory" Zviedrijā un vēlāk, 2018. gada janvārī, Labās cerības pilī Dienvidāfrikā notiks trešais festivāls," stāsta festivāla rīkotāji.

Organizatori uzsver septiņus pamatprincipus savu pasākumu organizēšanā – unikālas lokācijas, lieliska elektroniskā mūzika, jaunākās tehnoloģijas, inovatīva māksla, ēdiena un bāru arhitektūra, holistiska apziņa un sociāla vienlīdzība.

"Kad es pirmo reizi ieraudzīju Rummu karjeru, man uzreiz bija skaidrs kādus māksliniekus vēlos šeit redzēt un dzirdēt. Lai festivāla pieredze būtu cik vien iespējams krāšņa, ir ļoti svarīgi saskaņot mūzikas radītās sajūtas ar apkārtējo vidi un man šķiet, ka ar šādiem māksliniekiem mums tas patiešām ir izdevies. Ikkatram, kurš vēlas dejot pie house mūzikas mirdzoša ūdens tuvumā, pie Detroitas, britu vai tumšākām vācu tehno skaņām, būs iespēja piemeklēt savām vēlmēm atbilstošāko skatuvi. Neviens nebūs vīlies." saka Matiass Hunds (Mattias Hund), viens no festivāla rīkotājiem.

"Rummu karjerā ir vairāk vietas, kas ļauj uzbūvēt vairākas skatuves un uzņemt vairāk viesu, kā arī kristāldzidrs ezers ar pludmali, kur festivāla apmeklētāji varēs veldzēties. Pamestā cietuma teritorija, kas ieskauj festivāla norises vietu, rada mistisku un nedaudz nepieradinātu auru. Telšu pilsētiņa ārpus festivāla teritorijas ir milzīga un vietas pietiks visiem," raksta rīkotāji.

Rummu karjers ir 45 minūšu gara brauciena attālumā no Tallinas.

"Into The Valley" mākslinieki: Abelle, Afriqua, Andrey Zots, Anna Hanna, Answer Code Request, Antal, Anthea, Avalon Emerson, Axel Boman, Bella Sarris, Bjarki, Black Madonna, Cassy Cobblestone Jazz (live), Craig Richards, Dana Ruh, Dasha Redkina, Dixon, Dj Stingray, Dyed Soundorom, Eli Verveine, Ellen Vene, Emma Valtonen, Fernando Costantini, Francesco del Garda. Function, George FitzGerald, Haidl & Lindstrøm, Helena Hauff Hessle Audio (Ufo/Pearson/Pangaea), Honey Dijon, Hunee, Janina, Jeff Mills, Jennifer Cardini, Kask, Katerina, Kerri Chandler, Kim Ann Foxman, KiNK featuring Rachel Row (live), Maayan Nidam, Marcel Dettmann, Margaret Dygas, Midland, Momo Trosman, Nastia Nikolajev, Nina Kraviz, Olga Korol Oshana (live), Praslesh Rebolledo, Recondite (live), Regis Renaat, R&S, Rhadoo, Ricardo Villalobos, Rødhåd Sailor & I (live), Saoirse, Sassy J, Scuba, Sonja Moonear, Stockholm Murder Girls, Vlada, Ø [Phase] (live).

Igaunijā festivālu piedāvā "Music Goes Further" grupa, kas ir bāzēta Stokholmā, Zviedrijā. "Music Goes Further" organizē vēl divus festivālus – "Into The Factory" (Stokholma, Zviedrija) un "Into The Castle" (Keiptauna, Dienvidāfrika). Līdz 2019. gadam ir paredzēts izveidot sešus jaunus festivālus.

Biļetes uz festivālu var iegādāties šeit! Līdz 23. jūnijam festivāla organizatori piedāvā Baltijas iedzīvotājiem iegādāties visu dienu festivāla biļeti ar 20% atlaidi.