Noslēgusies portāls "Delfi" "Positivus" festivāla otrās dienas teksta tiešraide no notikuma vietas, vēstot par visu, kas notiek festivāla teritorijā, piedāvājot plašu fotoreportāžu un video klāstu, kā arī sekojot līdzi atsauksmēm sociālajos tīklos.

Teksta tiešraidi sestdienā, 15. jūlijā, no festivāla veidoja portāla "Delfi" žurnālisti Ivars Šteinbergs, Sabīne Košeļeva, Jānis Sildniks, Gunita Gailāne, fotogrāfi Romāns Kundeckis un Kārlis Dambrāns. Video – Maija Kuzņecova.

Positivus otrā diena Atvadās Elija Goldinga, un atvadāmies arī mēs. Uz tikšanos svētdien! http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-ar-spilgtu-sovu-un-konfeti-lietu-aizvadita-positivus-otra-diena.d?id=49049775 Edgars Bāliņš: Kamēr lielākā daļa festivāla apmeklētāju bauda Ellijas šovu, daži citi, gaidot rītdienas koncertus, ļoti laicīgi ieņem vietas pirmajās rindās pie Nordea skatuves. Sildniks: https://www.instagram.com/p/BWlTLxXg-6r/?taken-by=delfi.lv Edgars Bāliņš: Publika pilnā balsī dzied līdzi dziesmai "Army", ko Elija veltījusi savai tuvākajai draudzenei Hannai. http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-positivus-apmekletaji-saulrieta-bauda-festivala-otras-dienas-izskanu.d?id=49049767 Ivars Šteinbergs: Izskatās, ka lielākai daļai festivāla apmeklētāju Goldingas koncerts ir otrās dienas kulminācija (man tas bija Vašingtons). Nupat arī pār klausītājiem tika izšauts papīra salūts, ievadot šī gada lielo hitu First Time. Sildniks: Ellija spridzina. Burtiski. Dziesmas Figure 8 laikā bija pirmie šī gada konfeti. Sildniks: Sajūta, ka citur festivālā ir norauta rokasbremze - viss pūlis ir koncentrējies tikai pie Ellijas. Izmantoju brīdi, lai bez rindas tiktu pie pārtikas un bankomāta. Sildniks: Visas dāmas rādiusā, ko varēju izpētīt, iespiedzās - sāk skanēt Calvin Harris dziesma Outside. Īstais brīdis uzteikt Goldingu pavadošo mūziķu sastāvu, kas ļoti spēcīgi dzīvajā izpilda popmūziku. Ellija pateicas par sagaidīšanu atpakaļ, saka, ka šeit ir tieši tā, kā viņa atminas, un ķeras pie akustiskās ģitāras, lai pēc pamatīgās disenes pārietu uz liriskākas nots. Ivars Šteinbergs: Goldingas koncertu papildina nostrādāts gaismu šovs. Ir tikai loģiski, ka augsta līmeņa profesionalitāti demonstrē ne vien britu dziedātāja, bet arī viņas tehniskais personāls. Sildniks: Ar spalgām publikas ovācijām atskan pirmais Goldingas daudzmiljonu hits - Lights. Ivars Šteinbergs: Popmūzikas princese ir ieradusies. Elijas Goldingas koncerts sākas ar enerģisko hitu Aftertaste. http://www.delfi.lv/video/zinas/izklaide-un-kultura/edavardi-par-hiphopu-festivala-positivus-2017.d?id=49049713 Sildniks: Tīri statistikai: divi Ellijas Goldingas videoklipi YouTube ir skatīti vairāk nekā miljards reižu. Vēl 7 vairāk nekā 100 miljonus reižu. Tos, kas ir zem 100 miljoniem, nemaz necentos skaitīt. Manuprāt, tie, kuri apgalvo, ka nezinot nevienu viņas dziesmu, vai nu melo, vai nu kļūdās. Sildniks: Dzirdēju, ka ļaudis pie ēstuvēm apsprieda, vai tā ir taisnība, ka Ellija Goldinga bija kopā ar Skrillex. Rezumējot – jā, tā ir taisnība un 2014. gadā Hovarda Sterna intervijā Skrillex skaidroja, ka viņu kopā būšana izjuka, jo viņam neesot bijis laiks, ko veltīt attiecību uzturēšanai. Ivars Šteinbergs: Kaislīgākie Elijas Goldingas fani šobrīd pulcējas pie Lattelecom skatuves, gatavojoties Baltijas lielākā festivāla otrās dienas hedlaineres uznācienam. Bet, ja ir kāds, kurš meklē alternatīvu Goldingas priekšnesumam, atgādinu, ka viņas koncerta laikā uz Palladium skatuves būs komponists Raimonds Tiguls, kurš solījis klausītājiem dzīvajā atskaņot 2000. gadā izdoto albumu Moonlight Sound Design. Šis latviešu komponista darbs uzskatāms par vienu no svarīgākajiem ierakstiem Latvijas elektroniskās mūzikas vēsturē. Ivars Šteinbergs: Izrādās, ka grupa Austra šovakar nespēlē savus instrumentus. Vokāliste paskaidro, ka tie esot nozaudēti, lidojot uz Latviju. Positivus festivāla rīkotāji esot palīdzējuši atrast jaunus instrumentus. Ivars Šteinbergs: Austra atklāj koncertu ar jaunākā albuma tituldziesmu. Keitija ir klasiski trenēta vokāliste un bērnībā daudz klausījusies opermūziku. To var dzirdēt grupas sniegumā - viņas balss ir dzidra un spēcīga. https://www.facebook.com/Delfi.lv/videos/1414685151901861/ Ivars Šteinbergs: Vakaru turpinās kanādiešu gotiskā elektropopa grupa Austra, kurā dzied latviešu izcelsmes mūziķe Keitija Austra Stelmanis. Viņa arī sarakstījusi un komponējusi gandrīz visas dziesmas šī gada sākumā izdotajā albumā Future Politics, Austras vispolitiskākajā ierakstā. Runājot par politiku un albuma veidošanu, grupas līdere intervijā žurnālam Lenny stāstījusi: Ir daudz veidu, kādos mēs varam pārvērtēt un pārkārtot mūsu esības pamata paradigmas, un to pārvērtēšanai ir izšķiroša nozīme, ja vēlamies novērst apokalipsi. Atrastās mantas var apskatīt arī policijas mājaslapā: http://www.vp.gov.lv/?id=737&said=737&rsd=1 https://twitter.com/Valsts_policija/status/886140060441223168 Atgādinām, ka savas nozaudētās mantas droši var doties meklēt uz policijas telti, kas atrodas pie festivāla ieejas. Piemēram, līdz šim policijas teltī nokļuvuši maki, atslēgas un pat mokasīni. Edgars Bāliņš: Hits pēc hita - Rae Sremmurd savu priekšnesumu noslēdz ar teju 250 miljonus Youtube skatījumus sasniegušo grāvēju "Swang". Koncerta laikā reperi neskaitāmas reizes sveicina Latviju un atgādina, ka mīl mūs, tādēļ droši varam teikt, ka šīs ir abpusējas simpātijas. Sildniks: Black Beatles vairumam vairāk ir pazīstama ar mannequin challenge, kas šajā ziemā uzspridzināja internetu - tajā piedalījās arī Teilore Svifta, starp citu. Ivars Šteinbergs: Skan viena no populārākajām Rae Sremmurd dziesmām – Black Beatles, kas liek lielai daļai masīvā pūļa vēzēt rokas gaisā un saukt līdzi tekstam. #DzirdētsFestivālā: Tagad sākas festivāls! https://twitter.com/paulsmithmusic/status/886297652429819905 Sildniks: Rae Sremmurd nosaukums no otras puses lasās kā Ear Drummers – viņu producenta Mike Will Made It leibls, kas vēlāk tika parakstīts zem ietekmīgā Interscope Records. Ivars Šteinbergs: Šobrīd Salacgrīvas priedes pieskandina vēl viena Rae Sremmurd ballīšu himna – No Type, kurā, kā rakstījis Pitchfork, duets nodarbojas ar vokālo akrobātiku. Edgars Bāliņš: Pūli papildina jaunieši no telšu pilsētiņas un vienbalsīgi kliedz līdzi vienam no apvienības lielākajiem hitiem "No flex zone". Sildniks: Diezgan droši var teikt, ka šobrīd lielākais Positivus 2017 pūlis līdz šim - potenciāls to pārspēt šajā vakarā ir Elijai Goldingai. Ivars Šteinbergs: Atrisinājuši tehniskās problēmas, reperi sāk izpildīt savas slavenās ballīšu dziesmas - šobrīd skan kompozīcija Start a Party. Sildniks: Arī lieliem māksliniekiem neklājas viegli - šobrīd divi no trīs uz skatuves esošajiem cilvēkiem ar neizpratni lūkojas datorā, kamēr ik pa brīdim noraustās mūzika. Sildniks: Duets Rae Sremmurd nav piedzimuši prožektoru gaismā – līdz tai viņiem bija grūts ceļš. Kādu laiku viņi burtiski bija bezpajumtnieki un dzīvoja pamestā ēkā bez apkures un bez jebkādām ērtībām, bet ar elektrību, par ko izdevās vienoties, kad pajumtes saimnieks uzzināja, ka tajā kāds mitinās. Tas viss mainījās, kad 2014. gadā viņus atklāja producents Mike Will Made It. Tā rezultātā šobrīd mēs redzam šo: Ivars Šteinbergs: Rae Sremmurd ir sākuši! Uz lielo skatuvi skrien spiedzošu fanu pulki, skandēdami līdzi dziesmu vārdiem. http://www.delfi.lv/video/zinas/izklaide-un-kultura/positivus-2017-fanu-states.d?id=49049455 Ivars Šteinbergs: Pavisam drīz uz Lattelecom skatuves kāps Rae Sremmurd – reperu duets, kura vārds pēdējā gada laikā ir gandīz visu galveno amerikāņu populārās mūzikas topu pirmajās vietās. Ziedu vainagi vēl arvien, šķiet, ir teju svēta festivāla rota, bet manāmas arī svaigas (un mirdzošas) vēsmas. http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-krasainas-spalvas-pukes-un-mezgines-kas-sogad-mode-positivus-festivala.d?id=49049513 Edgars Bāliņš: Dabas skatuve pārpildīta. Repere "Viņa" papildina savu priekšnesumu un starp dziesmām vaļsirdīgi stāsta par saviem piedzīvojumiem radošajā un privātajā dzīvē, bet pašās dziesmās viņa veiksmīgi apvieno repošanu un savu izteiksmīgo vokālu. Publika īpaši novērtē viņas populārāko hitu "Uguns" un kliedz līdzi dziesmas vārdus. Pirms kādas no dziesmām notiek arī neparasta atrakcija - māksliniece aicina visus sanākušos paņemt uz zemes esošos čiekurus un kopīgi mest gaisā. Ievainoto nav. Ivars Šteinbergs: Dejot gribētājiem - šobrīd piemērotākā vieta, kur lustīgi izlēkāties, ir pie Rīgas melnā balzama stenda. Tur, kur pilnā skaļumā bungo deju mūzika, Sildniks: Positivus piesaka Francobollo kā pārgalvīgu performanču grupu. Par Londonā mītošo Zviedrijas apvienību ļoti daudz pasaka fakts, ka viņu koncertu grafiks ir ļoti blīvi saplānots līdz pat novembrim un Positivus ir viens no grupējuma mērķiem šai vasarai. Tiesa, Palladium skatuve ne tuvu nav tik piepildīta, cik vakar ap šo pašu laiku. Sildniks: SWH pop-up radio turpina skanēt 94.1 frekvencē - šeit uz vietas ir iespējams vērot studiju. Ivars Šteinbergs: Ar nelielu nokavēšanos uz Nordea skatuves savu koncertu sāk Rhye. Interesanti, ka elektrodžezisti savus pirmos skaņdarbus publiskoja anonīmi. Klausītāji pa īstam uzzināja, kas ir grupas dalībnieki, tikai pēc debijas albuma Woman iznākšanas 2013. gadā.Tikmēr vietējā repere Viņa izklaidē iespaidīgu pulku pie Dabas skatuves. Liekas pat, ka Viņai piemērotāka būtu lielāka skatuve. Gluži kā grupa Francobollo, arī Viņa nav laidusi garām iespēju pavadīt laiku saulainajā Salacgrīvas pludmalē https://www.instagram.com/p/BWkVM3jAKqo/?taken-by=tak_tak_watafak Edgars Bāliņš: Dabas skatuves beksteidžā satikām grupas Bandmaster solisti Zelmu Jēgeri, kura pēc vakardienas lieliskā koncerta ar grupu pirmoreiz uzstāsies Positivus festivālā ar savu repa soloprojektu "Viņa". Zelmai asistēs grupasbiedrs Andis Ansons, un šķiet, ka pie dabas skatuves sanākušais atbalstītāju pulks var rēķināties ar visai enerģisku performanci. Tas nudien bija jaudīgi! http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-dzelzs-vilks-dagamba-un-kamasi-vasingtons-positivus-festivala.d?id=49049423 Sildniks: Nākamie Palladium skatuves viesi Francobollo nelaiž garām iespēju pārbaudīt Latvijas pludmales! https://www.instagram.com/p/BWksiYMlc_0/?taken-by=francobollomusic Kamēr kāds no festivāla ar skumjām šogad atvadās, pārējie turpina braši ballēties. https://www.instagram.com/p/BWkztc1A1Pr/ Ivars Šteinbergs: Kamasi Vašingtona grupas eksplozīvajam koncertam seko amerikāņu dueta Rhye ēteriskā un nomierinošā uzstāšanās uz Nordea skatuves. Tā ir lieliska iespēja atslābināties pēc muzikāli tik piesātināta pārdzīvojuma. Edgars Bāliņš: Tikmēr karstākie danči norisinās pie Electric Room skatuves, kur par enerģisku atmosfēru rūpējas viens no zināmākajiem pašmāju bītmeikeriem - NiklāvZ. https://twitter.com/max_pilley/status/886262503986130944 Apmeklētāji novērtē mūziķus. https://twitter.com/dzelzsvilks/status/886252697095204865 Kamēr vieniem pienākusi kārta priecēt apmeklētāju ausis, tikmēr citi izsaka gandarījumu un pateicību par jau izskanējušu, lielisku koncertu. Sildniks: Šobrīd uz skatuves ir tēvs un dēls - Rikijs un Kamasi Vašingtoni. Ivars Šteinbergs: Par virtuozitāti un Kamasi Vašingtonu Sildnikam pilnīga taisnība. Saksofonista koncerts noteikti ir grūvīgākais, kas līdz šim noticis šī gada Positivus – ne velti mūziķi aicinājuši sadarboties daudzi pasaulslaveni hip-hopa mākslinieki, piemēram, Laurina Hila, kuru mūsdienās mēdz saukt par sava laika Bejonsi, reperis Snoop Dog, kā arī šobrīd atzītākais repa mākslinieks – Kendriks Lamārs. Sildniks: Koncertu, starp citu, visai netraucēti var baudīt teju no pirmajām rindām. Sildniks: Kamasi Washington vaicāts, vai nav problemātiski vest līdzi tikt plašu mūziķu sastāvu, žurnālam Rolling Stones teica, ka jā, taču daudz problemātiskāk būtu uzstāties bez tik izciliem pavadošajiem mūziķiem. Arī šobrīd uz galvenās Positivus skatuves katrā no pozīcijām valda neticama virtuozitāte un divi bungu komplekti. Sildniks: Piektdienas galvenie viesi Pixies tviterī publicējuši sveicienu Positivus https://twitter.com/PIXIES/status/886096651118686208 Ivars Šteinbergs: Dažiem klausītājiem Buravicka koncerts, iespējams, sasauksies ar pērn notikušo Vladislava Nastavševa uzstāšanos, lai gan stilistiski abi mākslinieki ir diezgan atšķirīgi. Toties gaisotnes ziņā ir kāda līdzība - klavieres krastmalā, izjusta spēle un melanholiskas melodijas. Sildniks: Kamasi Washington ir slavējuši praktiski visi mūzikas kritiķi, kuri ir ķērušies viņam klāt. Arī Pitchfork albumu The Epic novērtēja ar 8.6 ballēm. Ivars Šteinbergs: Uz Dabas skatuves šobrīd – Platons Buravickis. Viņš regulāri manāms kopā ar citiem māksliniekiem, sadarbojoties gan ar dažādiem mūziķiem, gan dzejniekiem, gan multimediju mākslas autoriem. Šoreiz uz skatuves viņš ir viens un, kā jau iepriekš solīja, spēlē akadēmisko klaviermūziku. Platons ne vien komponējis simfonijas, bet vēl nesen mūziķis aranžējis NSRD albumu Kuncendorfs un Osendovskis stīgām, kā arī radījis savu muzikālo versiju amerikāņu mēmajai filmai Safety Last (1923). Sildniks: Pēc dažām minūtēm uz galvenās skatuves stāsies Kamasi Washington – mūziķis, kuru Rolling Stone žurnāls nosauca kā pirmo 2015. gada rubrikā 10 mākslinieki, kurus tev gluži vienkārši ir jāzina. Edgars Bāliņš: Īsi pirms viņa debijas Positivus festivālā uz īsu sarunu noķērām reperi un producentu 'Fakts', kurš pastāstīja par plānoto koncerta programmu. Pārsvarā varam gaidīt dziesmas no šogad iznākušā debijas albuma "Vainīgs Tu" un, iespējams, mūs sagaida arī kāds pārsteigums. Meteoroloģijas centra dati liecina, ka sestdienas rītā ūdens temperatūra peldvietās bija vidēji +16..+20 grādu. Jūrā ūdens temperatūra rīta pusē bija +16..+18 grādu. "Delfi" novērojumi liecina, ka jūras ūdens ir gana silts, lai saulē sakarsušie festivāla apmeklētāji to nesmādētu. http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-pludmale-saule-un-muzika-virmo-positivus-sestdienas-ballite.d?id=49049279 Salacgrīvas pusē gaiss iesilis līdz pat +20 grādiem. Ir saulains, nekas neliecina par lietu, un apmeklētāji bauda vienu no retajām patiešām vasarīgajām dienām. Ivars Šteinbergs: Spēlēdami slavenu komponistu darbu roķīgas apdares, Dagamba liek pūlim plaudēt līdzi ritmam. Grupas dibinātājs Valters Pūce izsakās lakoniski - mēs esam grupa Dagamba un mēs spēlējam klasisko mūziku. Tad sāk skanēt smagnēja Vivaldi Ziemas versija. Ivars Šteinbergs: Daudziem noteikti arī atmiņā ir Dagambas koncerts 2015. gada Positivus, kad grupa uzstājās kopā ar Sinfonietta Rīga un kori Juventus. Sildniks: Kamēr bildēju Positivus pludmales patruļu, kāda dāma iesteidzās kadrā un nekavējoties metās pozēt ar vīriem formastērpos. Glābēji pastāstīja, ka šogad apmeklētāji ir ļoti kulturāli un ievēro drošības norādījumus. Izņēmums, protams, ir pāris asprāši, kuri tradicionāli festivālu naktīs izrāda vēlmi pelst pa pliko – lai šādus gadījumus novērstu, glābējiem tumšajā diennakts laikā dežurēt palīdz prožektori. Ivars Šteinbergs: Noredea skatuvi piedimdina par akadēmiskās mūzikas huligāniem dēvētie puiši no grupas Dagamba. Starptautiski pazīstamais ansamblis nesen atgriezies no nelielas koncertturnejas Krievijā. Positivus klausītāji grupu sagaida ar aizrautību. Sildniks: Grupa Āres, kas uzstājās uz dabas skatuves, ir, iespējams, vienīgā vietējā grupa šajā festivālā – viņi ir no Salacgrīvas. Kā duets pastāstīja intervijā LR2, mūzikas radīšanai Salacgrīvā esot vairākas priekšrocības: tā ir ne tikai brīvība no pilsētas steigas, trokšņiem un stresa, bet arī iespēja veikt lauka ierakstus - putnu balsis, garāmbraucošās fūres vai lietus lāses. Kaut arī viņu koncerts ir paredzēts līdz 18:15, jau pusstundu ātrāk duets ir teju beidzis nokrāmēšanos no skatuves un šo priekšnesumu sanāca izlaist. http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-positivus-otras-dienas-makslinieku-uzstasanas.d?id=49049223 Sildniks: Kamasi Washington selfiju un attēlu sesijā neatteica nevienam. Ivars Šteinbergs: Festivāla teritorijā sastapu Alisi Zariņu, kas rītdien kopā ar Sieviešu Stendapa komandu uzstāsies uz Dabas skatuves. Alise šorīt bijusi uz Comedy Latvia priekšnesumu, lai, kā pati stāsta, saprastu, par ko cilvēkiem nāk smiekli. Es rītdien gan jau runāšu kaut ko izteikti feministisku, Ieva Preisa gan jau runās par seksu, pastāstīja jaunā komiķe. https://www.facebook.com/lsk.jaunatne/posts/10154756952847688&width=500 Sildniks: Kamēr mūsu kolēģis Edavārdi gaida mediju zonā Kamasi Washington, lai ar viņu nobildētos, tikmēr mazie fani izmanto iespēju nobildēties ar Eduardu. Sildniks: Dzelzs vilks ir Latvijas fenomens. Lai arī kur, lai arī cik bieži viņi uzstātos, tas vienmēr būs spēcīgi, tas nekad īsti neapniks un tur vienmēr būs pūlis. Arī šobrīd pie Positivus galvenās skatuves Dzelzs vilks bauda nedalītu publikas atsaucību. Ironiski, ka šobrīd acīmredzamajā svelmē Kaukulis dzied par to, ka viņam salstot (dziesma Viņa grib tik daudz). Ivars Šteinbergs: Tehnikums sāk koncertu Palladium teltī, klausītāju pagaidām nedaudz - daži desmiti. Pirms divām dienām grupa publicēja jaunu singlu Taisnība, kas skan arī koncertā. Iepriekš ansamblis ieskaņoja dziesmu Tu vari tēlot, kas veidota kopā ar vietējo hip-hopa celmlauzi Ozolu. Ozols esot redzēts festivāla teritorijā, tāpēc pastāv iespēja, ka viņš kādā brīdī pievienosies grupai uz skatuves. Ja ne šajā, tad - vakarā gaidāmajā Tehnikuma koncertā. Sildniks: Tikko kopā ar kolēģi Edgaru Bāliņu kļuvām par festivālu vēstures lieciniekiem, viesojoties pirmajā radio, kas radīts speciāli festivālam – 94.1 frekvencē skanošajā SWH pop-up radio! Pastāstījām par savu Positivus, veidojot Delfi teksta tiešraidi, Edgars pastāstīja par savām performancēm Singapūras Satīna un Comedy Latvia ietvaros, kā arī gluži vienkārši apmainījāmies viedumā ar raidījuma vadītājiem Arti Dvarionas un Nauri Brikmani. Interviju klausījās ne tikai ēterā – to dzīvajā vēroja arī apkārt SWH pop-up studijai esošajos pufos zvilnošie festivāla apmeklētāji. https://twitter.com/mew/status/886216215739367424 Laika prognoze gan sestdienai, gan svētdienai. http://www.delfi.lv/laika-zinas/raksti/festivals-positivus-aizrites-bez-lietus.d?id=49044709 Ivars Šteinbergs: Pēc pusstundas sāksies koncerti uz festivāla lielās skatuves, kur šodien pirmā spēlēs pašmāju rokgrupa Dzelzs vilks. Tikmēr uz Palladium skatuves būs vietējā sintīpopa grupa Tehnikums. Šai apvienībai šis būs pirmais no diviem koncertiem šodien. Tiem, kas nepaspēj noklausīties uzstāšanos pulksten 17.00, būs iespēja Tehnikumu vērot arī 22.00 uz Dabas skatuves. Sildniks: Turklāt L.A. Salami ģitārists ir pielāgojies īso šortu trendam apmeklētāju vidū. Sildniks: Šobrīd ir apritējuši vairāk nekā pieci gadi, kopš pirmā L.A. Salami singla un viņa kvalitātes kritēriji ir augstākajā līmenī. Ne velti ietekmīgais mūzikas žurnālists Bobs Boilens L.A. Salami albumu Dancing With Bad Grammar nosauca kā vienu no 10 saviem mīļākajiem 2016. gada veikumiem - grupas izpilda nedaudz roku un nedaudz blūzu. Sildniks: L.A. Salami dziesmu rakstīšana ir ļoti dabisks process – viņš savu karjeru sāka underground filmu industrijā un šad tad aiz gara laika savā galvā nāca klajā ar dziesmām, iztēlojoties, ka ir mūziķis. Vēlāk kāds draugs viņam iedeva ģitāru un L.A. Salami sāka to mācīties, lai varētu nospēlēt to, ko bija sacerējis galvā. Tad es izdomāju, ka tās ir gana labas, lai izpildītu dzīvajā, Salami pastāstīja sarunā ar InterviewMagazine. Taču tas bija briesmīgi, viņš neslēpa. Ivars Šteinbergs: Ar tirkīzzilu ukuleli rokās uz Palladium skatuves uznāk igauņu dziedātāja Lepatriinu, Tallin Music Week pārstāve festivālā. Mūzikas mediji raksta, ka jaunajai māksliniecei esot 20 gadu skatuves pieredze. Lai arī šobrīd gar skatuves priekšu iespējams brīvi pārvietoties (šeit ir apmēram 200-300 cilvēku), klāt nāk aizvien vairāk klausītāju, pārsvarā igauņu publika. Šodien vietām palēnināta satiksme uz Tallinas šosejas, virzienā uz Ainažiem, novēroja aģentūra LETA. Nelieli satiksmes sastrēgumi veidojas gandrīz katrā krustojumā, piemēram, uzbraucot uz Rīgas apvedceļa no Vidzemes šosejas, pie Gaujas tilta, kur uz Tallinas šosejas cenšas izbraukt autovadītāji no Carnikavas, kā arī citviet. Palēnināta satiksme ir pie Baltezera, kur daudzviet automašīnu kustība pat apstājas. Ivars Šteinbergs: Satiku Platonu Buravicki – vienu no šībrīža darbīgākajiem latviešu komponistiem-mūziķiem, kurš šodien 19.00 uzstāsies uz Dabas skatuves. Platons atklāja, ka Positivus festivālā viņš ir pirmo reizi, un viņa pirmais iespaids esot foršs. Koncertā viņš sola spēlēt akadēmisko mūziku, par ko mākslinieks pats jūtas mazliet pārsteigts. Domāju, ka man piedāvās spēlēt tehno vai tamlīdzīgi, bet, nē, būs akadēmiskā klaviermūzika, sacīja Buravickis, piebilstot: ceru, ka tas iederēsies. http://www.delfi.lv/kultura/news/music/foto-positivus-telsu-pilsetinas-mozais-rits.d?id=49049109 Maija Kuzņecova: Te arī Nordea skatuve Daddy was a milkman uzstāšanās laikā (foto augstāk). Interesanti palūkoties uz zilo cepurīšu jūru, kas jau vairākus gadus iefiltrējas festivāla fanu štātēs. Piedāvājam palūkoties Positivus apmeklētāju spilgtākajās apģērbu tendencēs desmit gadu griezumā: http://www.delfi.lv/news/positivus-10x10/positivus-10x10-kad-gaume-aizbrauc-festivala.d?id=47511979 Īsumā par sestdienas rītu telšu pilsētiņā. Ivars Šteinbergs: Ir grūti izstāstīt, cik ļoti mēs gribējām atgriezties, skatītājiem paziņo Daddy was a milkman līderis, izsakot pateicību sanākušajiem, kuru, jāatzīst, ir diezgan daudz. Ivars Šteinbergs: Nordea skatuvē atklāti otrās dienas koncerti, Daddy was a milkman sācis uzstāšanos. Viņa mūzika dažviet raksturota kā inteliģents pops, pēc pirmās dziesmas - jāpiekrīt. Lietuvas uzlecošā zvaigzne Positivus festivālā viesojas jau otro reizi. Nelīs ne šodien, ne rīt, ziņo sinoptiķi. https://twitter.com/LVGMC_Meteo/status/886187668215877632 http://www.delfi.lv/news/national/politics/piektdien-no-positivus-slimnica-nogadati-sesi-cilveki.d?id=49048801 Valsts policijas suņi kopā ar kinologiem devušies apgaitā telšu pilsētiņā. https://twitter.com/JPCooperMusic/status/886177132908511232 Ivars Šteinbergs: Aculiecinieki ziņo, ka uz Tallinas šosejas pie Baltezera veidojas sastrēgums. Iespējams, ka šodien no visām trim dienām Positivus būs visvairāk cilvēku. Divas no šīm pērlēm būs klausāmas šodien. Mūziķis Kamasi Vašingtons pulksten 19 priecēs klausītājus uz "Lattelecom" skatuves, savukārt uz reiz pēc tam, pulksten 20.15 uz "Nordea" skatuves uzstāsies duets "Rhye". http://www.delfi.lv/kultura/news/music/septinas-perles-positivus-programma-ko-varbut-neplanoji-redzet-bet-vajadzetu.d?id=49025463 Ivars Šteinbergs: Tiem, kas brīdi vēlas atpūsties no mūzikas un burzmas, ir vērts ieskatīties Sildnika pieminētajā Shortcut kino, jo filmu programmā šodien ir vairākas latviešu ekrāndarbu pērles. Pulksten 14.00 rādīs vietējo animatoru veikumus, uzreiz pēc tam – Uģa Oltes un Mortena Travika filmu "Atbrīvošanas diena" par grupas Laibach gaitām Ziemeļkorejā, bet pulksten 22.45 – Lienes Lindes īsfilmu Septiņas neveikla seksa reizes I daļa. http://www.delfi.lv/news/national/politics/policija-pastiprinati-uzraudzis-drosibu-festivala-positivus-un-satiksmi-uz-tallinas-sosejas.d?id=49048717 Atceramies par Ceļu satiksmes noteikumiem un braucam prātīgi! https://www.facebook.com/Delfi.lv/videos/1414227438614299/?notif_t=live_video_explicit¬if_id=1500050418812173 Ivars Šteinbergs: Sveicināti! Pirmie koncerti jau pulksten 14.45, kad uz Nordea skatuves būs projekts Daddy Was A Milkman no Lietuvas. http://www.delfi.lv/laika-zinas/raksti/nakti-aukstuma-rekords-parspets-astonas-noverojumu-stacijas.d?id=49048555 Šodien saule festivāla apmeklētājus lutina, taču aizvadītā nakts bijusi auksta. Piemēram, Ainažos bijusi zemākā gaisa temperatūra valstī - +4,3 grādi. Aizvadītajā diennaktī festivālā "Positivus" Valsts policija fiksēja 23 notikumus, tostarp astoņi no tiem saistīti ar narkotiku lietošanu un glabāšanu, aģentūru LETA informēja Valsts policijas (VP) pārstāve Simona Grāvīte. Narkotiku meklēšanai piesaistīti četri kinologi, kuri veikuši apgaitu, kurā fiksēta narkotiku lietošana un glabāšana. VP četros no gadījumiem, kad konstatēta narkotiku glabāšana, sākusi administratīvo lietu, savukārt četri gadījumi par narkotiku lietošanu nosūtīti ekspertīzei. Sildniks: Deniss Lugovskojs ir, iespējams, vienīgais cilvēks visā Positivus, kurš uz divām skatuvēm būs vienlaicīgi. Kamēr viņš smīdinās tautu Comedy Latvia sastāvā uz dabas skatuves, tikmēr Shortcut kino skatuvē tiks izrādīta filma Deniss par viņa dzīvi. https://twitter.com/Valsts_policija/status/886114009220620293 Pulksten 13.30 Facebook tiešraidē varēs vērot "Comedy Latvia" uzstāšanos uz "Arts & Nature" skatuves. Labrīt festivāla otrajā dienā!

