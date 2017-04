Koncertā skanēs izcili klasiskās mūzikas skaņdarbi, kā arī tradicionālā Lieldienu garīgā mūzika. Koncertā piedalīsies soprāns Inese Galante, kontrtenors Sergejs Jēgers, ērģelnieks Aivars Kalējs, obojists Uldis Urbāns un konkursa " Ineses Galantes talanti" laureāti.

Līdz ar klasiskās mūzikas meistariem koncertā piedalīsies arī jaunie talanti – Reinis Tomiņš (marimba), Silvestrs Kalniņš (čells) un Sandra Seržāne (vijole). Šie jaunie izpildītāji jau ir paspējuši pieteikt sevi uz lielās skatuves un gūt pasaulē atzītu mūziķu atzinību ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.

Ineses Galantes fonds, kas organizē labdarības koncertu "Inese Galante un draugi. Agnus Dei", lielu uzmanību velta ne tikai mūzikas un kultūras popularizēšanai, bet arī labdarībai, palīdzot jaunajiem mūziķiem no visas Latvijas, kā arī aicinot uz koncertiem cilvēkus cienījamos gados, cilvēkus ar īpašām vajadzībām un bērnus no bērnu namiem un mazturīgām ģimenēm. Arī šis koncerts nebūs izņēmums. Kā norāda organizatori, Fonda mērķis ir ar mūzikas starpniecību vienot cilvēkus neatkarīgi no to vecuma un sociālā stāvokļa.

Rīgas Doms, kur notiks koncerts, ir ne tikai galvenā katedrāle Rīgā, bet arī lielākais viduslaiku dievnams Baltijas valstīs. Tā nosaukuma saknes meklējamas latīņu valodā – "Domus Dei" ("Dieva nams"), kas sasaucas ar Ineses Galantes gaidāmā koncerta "Agnus Dei" ("Dieva jērs") nosaukumu. Īpašu unikalitāti un vērtību šai vietai piešķir grandiozās 25 metrus augstās ērģeles, kuras veido vairāk nekā 6700 stabuļu garumā no 13 milimetriem līdz 10 metriem. Lieldienu koncertā "Inese Galante un draugi. Agnus Dei" klātesošie dzirdēs ērģeļmūziku komponista un ērģelnieka Aivara Kalēja izpildījumā.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.