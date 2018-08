Starptautiskajā mūzikas festivālā “ Laba daba ” sestdien, 4. augustā, kā vieni no galvenajiem māksliniekiem uzstāsies Jamaikas regeja grupa “Inner Circle”, kas šogad svin savu 50. pastāvēšanas jubileju. Īsi pirms festivāla Radio NABA norisinājās ar intervija ar vienu no grupas dibinātājiem – Ianu Lūisu.

Griežoties ap lielo siltuma un gaismas avotu, ko mēs saucam par sauli, zemeslode šovasar ieņēmusi pareizo trajektoriju, uzsūtot Latvijai klimatu, kas ir piemērotākais Jamaikas regeja veterānu "Inner Circle" uzņemšanai festivālā "Laba daba", kāds iespējams. Grupa šogad svin piecdesmit gadu jubileju, sniedzot koncertus visās pasaules malās gandrīz katru dienu, vēlreiz apliecinot, ka regejs dod spēku un apskaužamu izturību arī cienījamā vecumā. To jau apliecinājis Lee "Scratch" Perry, kurš "Labā dabā" uzstājās 2014.gadā, tolaik būdams jau septiņdesmit astoņus gadus vecs. Nākamajā gadā gan veco regeja vīru piemeklēja ķibele – notika ugunsgrēks viņa studijā Šveicē, kurā gāja bojā arī mūsu skatītie ilgu gadu gaitā krāto daudzkrāsaino atribūtu izrotātie skatuves tērpi un vēl nerealizēti ieraksti. Siltums ir patīkams, bet pārspīlēt arī nevar - Lee "Scratch" Perry viena studija ("The Black Ark") jau nodega līdz pamatiem 1973. gadā Jamaikā...

Šogad "Labā dabā" gaidāmajā regeja grupā "Inner Circle" joprojām spēlē brāļi Ians un Rodžers Lūisi, jo pārējie dalībnieki ilgo gadu gaitā mainījušies. Astoņdesmitajos gados divas reizes "Inner Circle" izbeigusi savu darbību, bet kopš 1986. gada vairs mierā nav likusies. Tieši tajā gadā tapa viņu visu laiku lielākais hits "Bad Boys", kas pārizdots vairākas reizes, līdz 1993. gadā albums ar šādu pašu nosaukumu ieguva "Grammy" balvu, un grupa ieguva otru nosaukumu "The Bad Boys of Reggae". Dziesma, kas zināma gandīz ikvienam arī Latvijā, ir "Sweat (A La La La La Long)", kas iznāca 1993.gadā un bieži tika atskaņota populārajā radiostacijā "Radio SWH", kas tolaik bija viena no galvenajām cilvēku gaumes veidotājām. 2013. gadā "Inner Circle" uzstājās Latvijā Ventspils pilsētas svētkos.

Intervēt vienu no "Inner Circle" dibinātājiem – basģitāristu un vokālistu Ianu Lūisu (Ian Lewis) aicināju Kristiānu Kalniņu jeb Lady Krii – Rīgas DJ skolas vadītāju un vienu no labākām regeja pazinējām Latvijā, kura ar prieku piekrita. Sešdesmit četrus gadus vecais Ians, jautāts, kur šobrīd atrodas un kā jūtas grupas pusgadsimta jubilejas turnejā, atbild regeja mūziķiem raksturīgā mierā: "Esmu kaut kur Spānijā… Redzu sauli pa savas istabas logu. Ja jau mēs joprojām ceļojam apkārt ar koncertiem, tā droši vien ir laba zīme, vai ne? Tie piecdesmit gadi paskrēja ātri, jo mēs baudām to, ko darām. Regeja mūzika ir sirdij un dvēselei – tā neizraisa stresu, bet laimes sajūtu, godīgumu, garīgo spēku..." Kad Kristiāna izstāsta savu pieredzi ar regeja dziedinošo spēku – jau pirmajā gadā, kad to intensīvi klausījusies, viņa ne reizi neesot apaukstējusies, kas pirms tam noticis vai katru mēnesi, jo regejā esot atrodams pilnīgi viss, kas cilvēkam dzīvē vajadzīgs, Ians aizkustināts smejas, un atceras citu stāstu: "Kādai mātei bija problēmas ar bērnu, kurš nepārtraukti raudāja. Kad tika uzlikta Boba Mārlija dziesma, bērns drīz vien nomierinājās. Dažreiz cilvēki nesaprot, cik dziļa ir regeja mūzika."

Kristiāna izstāsta Ianam par to, ka Latvija ilgus gadus bija Padomju savienības sastāvdaļa, kur par regeju zināja ļoti maz – veikalos bija pieejama tikai izdevniecības "Antrop" izdotā Boba Mārlija plate "Lučšije Pesņi" ("Labākās dziesmas"), un cilvēkiem varēja rasties iespaids, ka viņš ir vienīgais regeja mūziķis. Ians atbild, ka tā nav problēma, ja cilvēks nav izaudzis vai jau labi pazīstams ar regeju, tāpat kā nav nozīmes arī valodai, kādu cilvēks saprot. "Dejošanai nav valodas – tu kustini savas kājas, šūpo plecus un krati galvu, sajūtot Jamaikas un Rastafari (Jamaikā 20. gadsimta 30. gados radusies reliģiska kustība – U.R.) vibrācijas, kas saprotamas visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, ka viņi izskatās atšķirīgi cits no cita. Katrā no mums plūst tādas pašas asinis. Un mēs visi protam ļauties smaidam."

"Labas Dabas" koncerta programmu Ians neizpauž, jo viņiem nav strikti sagatavota un negrozāma dziesmu saraksta kā roka vai popa grupām, kas ceļo pa pasauli, katru vakaru spēlējot vienu un to pašu – "Inner Circle" viss notiek pēc sajūtām un kontakta, kāds izveidojas starp mūziķiem un klausītājiem katrā koncertā. Plašāk par to visu intervijā. Noteikti noklausies to pirms došanās uz "Labu Dabu", jo Kristiāna regejā jutas kā zivs ūdenī.

Biļetes uz festivālu pieejamas visās "Biļešu servisa" tirdzniecības vietās un internetā.