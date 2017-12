Īru mūzikas neciešamais dēls. Ģeniālajam žūpam Šeinam Makgovanam 60

25. decembrī apaļa jubileja ir vienam no spilgtākajiem pasaules rokmūzikas "infant terrible" – īru folkpanka leģendai, grupas "The Pogues" dibinātājam un žūpības simbolam Šeinam Makgovanam.

Brīnumainā kārtā pasaules rokmūzika pēdējā laikā pieredz to, uz ko pagājušā gadsimta nogalē neviens racionāli domājošs cilvēks likmi neliktu, – līdz 70 gadiem nodzīvojis Igijs Pops, visticamāk, savus apaļos 75 nākamgad svinēs Kīts Ričardss un Miks Džegers, saviem 40 gadiem tuvojas Pīts Dohertijs. Vai nu medicīna kļuvusi jūtami labāka, vai arī rokzvaigznes sākušas "sevi sadedzināt" kaut kā pašsaudzīgāk. Tomēr pat uz šo kungu fona Makgovana stāsts ir īpašs – sevi kapā novest viņš pūlējies apbrīnojami mērķtiecīgi.

Mazais Šeins piedzima 1957. gada Ziemassvētkos Anglijas pilsētā Kentā, kur viņa vecāki ciemojās pie radiem. Pēc trim mēnešiem viņi atgriezās Īrijā, kur puisēns nākamos sešus gadus dzīvoja savas mātes ģimenē, līdz vecāki pārcēlās uz Angliju. Tēvs bija ierēdnis, taču mēģināja kļūt par profesionālu rakstnieku. Savukārt māte bija vairāku tradicionālās īru dziedāšanas balvu ieguvēja.

"Cik vien sevi atceros, mūsu mājokļi vienmēr bija pilni ar grāmatām. Labākā daiļliteratūra, visi īru dzejnieku darbi. Aptuveni 10 gadu vecumā sāku lasīt "Dzīvnieku fermu", Steinbeku, Hemingveju un Džoisu. Es pat izlasīju "Ulisu", lai arī tas paņēma kādu laika sprīdi," atceras Makgovans.

12 gadu vecumā Šeins ieguva daļēju stipendiju mācībām prestižajā Vestminsteras zēnu skolā. Šeit sākās viņa aizraušanās ar populāro mūziku. Sākotnēji tie bija "MC5", "Stooges" un "New York Dolls" – mākslinieki, kuri jau tā par mežoņu mūziku uzskatītajā nesen dzimušajā rokenrolā ienesa vēl neiedomājamu brutalitāti. Vēlāk mūzikas pētnieki šīs grupas nosauks par protopankiem.

1977. gadā, iespaidojies no "Sex Pistols", Šeins nodibināja grupu "The Nipple Erectors" (krūtsgalu uzbudinātāji). Makgovana grupa pat ierakstīja vienu singlu un veica labi apmeklētu turneju, taču jau 1979. gada vidū izjuka.

1982. gadā tapa leģendārā "The Pogues" – grupa, kuras skanējumu var atpazīt starp neskaitāmām citām un kura aizsāka tautas mūzikas un pankroka sintēzi, kuru vēlākos gados turpinās pasaulslavenās grupas "Flogging Molly", "Dropkick Murphys", "Gogol Bordello" un citas.

Sākotnēji gan grupa vēlējās sevi saukt "Pogue Mahone", kas gēlu valodā nozīmē "Nobučo manu pakaļu!", taču pēc ierakstu kompānijas lūguma to mainīja pret politkorektāko "The Pogues". Panku mūzikas izdevniecība "Stiff Records" parakstīja līgumu, un tā tapa grupas izcilais debijas albums "Red Roses For Me".

Pēc nākamā albuma "Rum, Sodomy & The Lash" (atsauce uz it kā Vinstona Čērčila reiz teikto frāzi, ka britu karaflotes tradīcijas esot tikai rums, pederastija un pletne) "Pogues" jau iesilda "U2" stadionu koncertus ar kulminācijas koncertu "Madison Square Garden".

Tā paša gada decembrī duets ar Kērstiju Makkolu "Fairytale Of New York" uzkāpj līdz UK topa otrajai vietai. Nākamais albums "If I Should Fall From Grace With God", kas iznāk 1988. gada sākumā, tiek pārdots vairāk nekā miljona tirāžā. Makgovana un "The Pogues" sadarbība studijas albumu ziņā beidzās ar albumiem "Peace & Love" un "Hell's Ditch".

1991. gada septembrī ar paziņojumu: "...viņi ir kļuvuši pārlieku progresīvi..." Makgovans pameta paša izveidoto grupu, lai gan "visa pilsēta" runāja par patieso versiju – grupas biedri līderi izmetuši par alkoholismu.

1993. gadā Šeins nodibināja grupu ar fonētiski zīmīgo nosaukumu "The Popes", kura ierakstīja albumu "The Snake", kamēr Spaidera Steisija vadītā "The Pogues" atbildēja ar lielisko "Waiting For Herb", kas lika lielai daļai fanu skumji nopūsties – lai kā to negribētos atzīt, "pougi" bez Makgovana ir labāki nekā tobrīd jau alkohola deģenerācijas smagi skartais Makgovans bez "pougiem".

Latvijā Makgovans un viņa "pāvesti" viesojās 2004. gada ziemā ar koncertu Ķīpsalas hallē. Viņa daiļrades faniem nebija pārsteigums, ka mākslinieks uz skatuves kāpa bezfilmā un, piemēram, vienā no viņa lielākajiem hitiem "Rainy Day in Soho" publikas pirmās rindas dziedāja pantiņus pareizā secībā atšķirībā no paša Makgovana. Taču lielai daļai Latvijas tā laika koncertdzīves baudītāju šāda dziedātāja patvaļa bija kas neierasts, un publiskajā telpā parādījās viedokļi, ka koncerta organizētājiem vajadzētu atdot skatītājiem par biļetēm iztērēto naudu.

Attiecības starp Makgovanu un vecajiem grupas biedriem nav tik sliktas kā agrāk, un par tradicionāliem jau kļuvuši gadumijas "Pogues" un Makgovana apvienotie koncerti, kuros, tiesa gan, Šeins attaisno savu žūpas slavu un bieži parādās, maigi izsakoties, ne visai sagrupējies.

Nākamā gada janvārī paredzēts šāds koncerts par godu Šeina sešdesmitgadei. Uz skatuves kāps ne tikai biedri no "Pogues", bet virkne citu rokmūziķu, starp kuriem būs arī Niks Keivs, aktieris Džonijs Deps, "sekspistole" Glens Metloks un citi.

Atkārtosim dažas hrestomātiskas rindas, kuras padungot līdzi, klausoties savā plašu vai kompaktdisku kolekcijā, "Youtube" vai "Spotify", 25. decembra vakarā, jo mēs taču visi būsim sirdī kopā ar veco žūpu, kurš sniedzis mums tik daudz muzikālā baudījuma.

"Streams Of Whiskey"

Svarīgākie vārdi, kas jāzina, ir piedziedājumā:

"am going, I am going

Any which way the wind may be blowing

I am going, I am going

Where streams of whiskey are flowing"

"Dirty Old Town"

Svarīgākie vārdi, kas jāzina, ir gredzenveida kompozīcijas pirmajā un pēdējā pantiņā:

"I met my love by the gas works wall

Dreamed a dream by the old canal

Kissed a girl by the factory wall

Dirty old town

Dirty old town"

"The Irish Rovers"

Būtiskākais, ko būtu jāmāk aurot līdzi, – dažādu kuģī iekrauto mantību uzskaitījums otrajā pantiņā:

"We had one million bags of the best Sligo rags

We had two million barrels of stone

We had three million sides of old blind horses hides

We had four million barrels of bones

We had five million hogs

And six million dogs

Seven million barrels of porter

We had eight million bails of old nanny-goats' tails

In the hold of the Irish Rover"

"Fiesta"

Svarīgākie vārdi ir piedziedājumā:

"Come all you rambling boys of pleasure

And ladies of easy leisure

We must say Adios! until we see

Almeria once again"

"Fairytale Of New York"



"I could have been someone

Well so could anyone

You took my dreams from me

When I first found you

I kept them with me babe

I put them with my own

Can't make it all alone

I've built my dreams around you"

"If I Should Fall From Grace With God"

Svarīgākie vārdi, kas jāzina, ir pirmajā pantiņā un piedziedājumā:

"If I should fall from grace with God

Where no doctor can relieve me

If I'm buried 'neath the sod

But the angels won't receive me

Let me go, boys

Let me go, boys

Let me go down in the mud

Where the rivers all run dry"

"A Rainy Night in Soho"

Būtiskākais, ko jāmāk dziedāt līdzi, ir priekšpēdējā pantiņa otrajā daļā:

"I'm not singing for the future

I'm not dreaming of the past

I'm not talking of the fist time

I never think about the last"

"Haunted"

Spilgtākais teksta fragments? Nu tikai nesakiet, ka jūs nezināt!

"I want to be haunted by the ghost

I want to be haunted by the ghost

I want to be haunted by the ghost

I want to be haunted by the ghost

of your precious love

of your precious love"