Grupa " Linkin Park " gada nogalē laidusi klajā jaunu albumu "One More Light Live", kurā iemūžināti koncertieraksti no pēdējās turnejas kopā ar šogad mūžībā aizgājušo līderi Česteru Beningtonu (Chester Bennington).

"Albums ir veltījums mūsu brālim Česteram, kurš ielika visu savu sirdi un dvēseli "One More Light"," stāsta grupas dalībnieki, "pēc tam, kad bijām beiguši albuma ierakstu un to kopā noklausījāmies, ar Česteru jokojām, ka viņš ir sniedzis daudzas lieliskas performances studijā, un uzstādijis latiņu pietiekami augstu, ka uz skatuves nāksies kārtīgi pastrādāt, lai sasniegtu to pašu ķīmiju katru vakaru. Bez šaubām, viņš pieņēma šo izaicinājumu. "

"One More Light Live" ir 16 skaņdarbu albums ar ierakstiem no "Linkin Park" 2017. gada turnejas koncertiem, līdz 20. jūlijam, dienai, kad aprāvās Čestera Beningtona dzīve.

Jau ziņots, ka "Linkin Park" līderis Česters Beningtons mūžībā devās 41 gada vecumā. Vēlāk kā nāves cēlonis tika apstiprināta pašnāvība.

Grupa "Linkin Park" dibināta 1996. gadā, bet Beningtons tai pievienojās trīs gadus vēlāk, kad grupa meklēja jaunu vokālistu. Ar Beningtonu priekšgalā "Linkin Park" guva plašus panākumus jaunās tūkstošgades sākumā, nu metal stila ziedu laikos, kad iznāca populārie albumi "Hybrid Theory" (2000) un "Meteora" (2003). Kopumā grupa izdevusi septiņus albumus. No tiem jaunākais – "One More Light" iznāca 2017. gada maijā.

"One More Light Live" ir pieejams gan CD formātā, gan digitāli.



"One More Light Live" dziesmu saraksts:

"Talking to Myself"

"Burn It Down"

"Battle Symphony"

"New Divide"

"Invisible"

"Nobody Can Save Me"

"One More Light"

"Crawling"

"Leave Out All the Rest"

"Good Goodbye" (feat. Stormzy)

"What I've Done"

"In the End"

"Sharp Edges"

"Numb"

"Heavy"

"Bleed It Out"