Izdevniecība "Skani" laidusi klajā izcilā latviešu pianista Reiņa Zariņa, Liepājas Simfoniskā orķestra un diriģenta Atvara Lakstīgalas ierakstītu jaunu albumu "Lūcija Garūta. Klaviermūzika".

Albuma prezentācijas pasākums notiks Latvijas Nacionālās bibliotēka jumta korē 20. decembrī plkst. 12.00. Ieeja bez maksas.

Prezentācijas apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt Reiņa Zariņa īpaši sagatavotu priekšnesumu, iegādāties jauno CD par īpašu cenu, kā arī iegūt autogrāfus. Tāpat jaunais albums meklējams mūzikas ierakstu veikalos, kā arī digitālajās mūzikas lejuplādes un straumēšanas platformās.

"Mūzika ir dvēseles elpa" — tā Lūcija Garūta. Un manā skatījumā viņa tā arī ir darījusi - rakstījusi, kad dvēsele neļauj nerakstīt," par šo ierakstu saka Reinis Zariņš.

"Šis albums un mana sastapšanās ar Garūtas pasauli iesākās tieši pie Klavierkoncerta. Tas ir patiesi nozīmīgs un īpašs darbs latviešu klavierkoncertu vidū sava skaudrā patiesuma dēļ, un, lai arī ir skaidrs, ka tas ir ļoti personīgs vēstījums, es tajā brīžiem saklausu arī gluži kā visas tautas sirdssāpju balsi. Varbūt tas nāk no tautasdziesmu melodiju klātbūtnes, jo tās šajā mūzikā iegūst pārlaicīgus, universālus virstoņus. Līdzīgs spēks tautasdziesmas melodijai un vārdiem ir arī Variācijās, kuras stāv albuma otrā pusē kā monumentāla bākuguns. Abi šie lielizmēra darbi ir dzīva liecība autores neiznīdējamajai ticībai uz gaišu nākotni, pat ja tā atrodama tikai mūžībā.

Garūtas sievišķīgums un drosme, trauslums un spēks caurvij arī albumā iekļautās miniatūras. Četras Prelīdes ir Skrjabina krāsām tuvs tiešām meistarīgs opuss, kurš vienlaikus vieno un arī kontrastē tā četrus dažādos raksturus. "Meditācija" klavieru versijā ļauj atkal tikt tuvāk autores dvēselei. Un noslēdzošā pavisam mazā "Lellītes aiju dziesmiņa""atnāca" pie manis pavisam (ne)jauši - reiz ciemojoties Garūtas dzīvoklī Rīgas centrā, es atvēru kādu viņas bilžu albumu un no tā izbira maza lapiņa ar šo dziesmiņu, ar zīmuli pavisam viegli uzskicēta. Un veltīta tai pašai meitenītei, kuras piemiņai septiņus gadus vēlāk rakstīts Klavierkoncerts.|

Īsi sakot, Garūta man atgādina dzīties palikt patiesam - un par to viņai paldies," pauž pazīstamais pianists.

Albums iznāk Nacionālās ierakstu kompānijas "Skani" sērijā "Latvijas komponisti" un tajā ieskaņoti Koncerts klavierēm un orķestrim, "Prelīdes", "Meditācija", "Variācijas par latviešu tautas dziesmu Karavīri bēdājās" un "Lellītes aiju dziesmiņa".

Nupat klajā laistais albums jau saņēmis pirmo starptautisko atzinību – "Recording of the Month" godu no respektablā klasiskās mūzikas izdevuma "MusicWeb International", īpaši izceļot Reiņa Zariņa klavierspēles tehniku un muzikalitāti, Liepājas Simfoniskā orķestra un diriģenta Atvara Lakstīgalas iejūtīgo atbalstu, kā arī ieraksta īpaši augsto skaņas kvalitāti.