Liepājā, klubā "Vecais vikings" trešdien, 18. janvārī, plkst. 19, notiks mūzikas albuma "Dom na graņice Raja" prezentācija, ko izdod grupa " Willow Farm ", sadarbojoties ar dzejnieci Margaritu Belaju no Maskavas, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Pirms diviem gadiem Maskavā tika izdots Liepājā sacerētais un ierakstītais albums "Dver dļa princa", bet tagad dienasgaismu ieraudzījis otrais CD, kuru radījusi šī pati starptautiskā komanda.

Albuma koncepcijas un dziesmu tekstu autore Margarita Belaja par to izsakās šādi: "Albums ir par pašu galveno – par cilvēciskajām attiecībām. Par draudzību, mīlestību, sapratni un uzticēšanos. Un arī par nesaprašanos, protams. Par nesaprašanos, kuras dēļ ir slikti ne vien mums pašiem, bet arī mūsu mazajai planētai. Un vēl albums ir par cerību. Beigās viss būs labi. Ja vien esam kopā, tad ar visu varam tikt galā. Un tā tad arī ir laime."

Albuma mūzikas autori ir Emīls Dreiblats, Viktors Boks, Edgars Silacērps, Ikars Ruņģis, vienu dziesmu sarakstījis pazīstamais komponists no Maskavas Andrejs Zeļenskis.

Ierakstā tapšanā piedalījās 33 mūziķi no desmit dažādām grupām: grupa "Willow Farm" pilnā sastāvā, kā arī Egons Kronbergs, Tomass Kleins, Ainars Virga, Jānis Strazds, Andris Ērglis, Lolita Novikova, Aivars Meijers, Ainars Pūpols, Dzintars Beitāns un citi. Gandrīz visas dziesmas ierakstītas skaņu inženiera Egila Meža studijā. Īpašs stāsts saistās ar Edgara Silacērpa dziesmu – to Maskavā aranžēja un ģitāras partijas iespēlēja pazīstamais mūziķis, kādreizējais liepājnieks Aleksandrs Vasiļenko, bet studijā iedziedāja jaunais teātra aktieris Antons Dolgovs, kurš spēlē galveno lomu izrādē "Dver. Rok-n-roll misterija" Maskavas teātrī "ApARTe". Šajā iestudējumā skan mūzika no liepājnieku un maskavietes pirmā sadarbības projekta – albuma Dver dļa princa".

Albuma prezentācijas pasākumā Liepājā uzstāsies mūziķi, kas piedalījušies ieraksta tapšanā – Emīls Dreiblats un grupa "Willow Farm", Viktors Boks, Edgars Silacērps un Ikars Ruņģis. Īpašā viešņa – dziedātāja Lolita Novikova jeb Lola.

Ieeja pasākumā bez maksas.