Izdevniecība "Musica Baltica" laidusi klajā šā gada Dziesmu svētkos pirmo reizi izskanējušā uzveduma bērniem "Vilkam tāda dvēselīt'" mūzikas albumu. Albuma materiāls radīts šogad jūlijā notikušajiem bērnu vokālo ansambļu koncertiem Dailes teātrī. Tas noklausāms kompaktdiskā un pieejams arī mūzikas straumēšanas servisos, portālu "Delfi" informē izdevniecības pārstāvji.

Projekts "Vilkam tāda dvēselīt'" ir neparasts ar to, ka tā mākslinieciskā vadītāja Sanita Sējāne jauno bērnu dziesmu radīšanu uzticēja mūziķiem/komponistiem, kuri savus lielākos panākumus guvuši neakadēmiskās mūzikas sfērā – grupas "Instrumenti" dalībniekam un dažādu citu projektu producentam Reinim Sējānam un viņa brālēnam, projektu "Dabas koncertzāle" un "Brīnumskapis" dalībniekam Andrim Sējānam. Abi gan komponējuši skaņdarbus arī Latvijas akadēmiskās mūzikas kolektīviem, Latvijas Radio kori, Valsts Akadēmisko kori "Latvija", kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" un Liepājas Simfonisko orķestri ieskaitot.

Andris Sējāns jau ilgstoši sadarbojas arī ar bērnu vokālo ansambli "Knīpas un knauķi", kā rezultātā izdoti trīs viņa dziesmu albumi bērniem. Jaunākais no tiem – "Ar vilciņu Rīgā braucu" – pērn Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvā "Zelta mikrofons" tika atzīts par labāko albumu bērnu mūzikas kategorijā. Andra dziesmas "Knīpu un knauķu" izpildījumā vairākkārt uzvarējušas arī LTV organizētajā bērnu vokālistu konkursā "Balss pavēlnieks". Pēdējo reizi tas tika panākts tieši ar dziesmu "Ar vilciņu Rīgā braucu" un šīs latviešu tautasdziesmas mūsdienīgās apdares panākumi ir viens no iemesliem, kādēļ vilka tēma tiek turpināta nu jau 18 skaņdarbu garumā programmā "Vilkam tāda dvēselīt'".

Jaunā albuma dziesmu versijas tapušas pērnā gada nogalē, kad tās tika izsūtītas 12 Latvijas labākajiem bērnu vokālajiem ansambļiem no Rīgas, Ventspils, Lielvārdes, Daugavpils, Valmieras, Balviem, Līvāniem, Limbažiem un Ogres, laikus sākot gatavoties lielajam Dziesmu svētku notikumam. Muzikālais materiāls ir jaunums Latvijas bērnu vokālo ansambļu nozarē, jo autori īpaši piestrādājuši pie dziesmu mūsdienīga skanējuma un to atskaņojums pieprasa laikmetīgus risinājumus.

Līdzās "dzīvajam" instrumentālā pavadījuma skanējumam tiek izmantota arī elektronika, kā rezultātā bērnu vokālie ansambļi līdz šim vēl nav izpildījuši tik "grūvīgu" (atvasinājums no grūti tulkojamā angļu valodas muzikālā termina "groove") mūziku, kuras spektrs turklāt variē no simfoniskā orķestra līdz rokgrupas skanējumam. Projekta pamatideja balstīta uz to, lai pašiem bērniem ir prieks un azarts dziedāt un lai viņi neapmeklētu ansambļu mēģinājumus tikai tādēļ, ka "mamma tā liek". Tajā pašā laikā "Vilkam tāda dvēselīt'" dziesmas vokāli tehniskajā ziņā ir gana sarežģītas un bērnu ansambļi dzied gan unisonā, gan pat piecbalsīgi. Projekta veidotāji ir pārliecināti, ka šis ir īstais veids kā latviešu mūzikai nezaudēt tās izpildītājus arī nākotnē.

Turklāt mūzika tiek izpildīta atbilstoši Ingas Cipes radītajam programmas uzveduma scenārijam un Sanitas Sējānes un Ingas Cipes veidotajai horeogrāfijai. Programmu "Vilkam tāda dvēselīt'" jau drīzumā būs iespējams vēlreiz noklausīties un attiecīgi arī noskatīties klātienē koncertizpildījumā 10. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā. Koncerti notiks arī 31. janvārī Vidzemes koncertzālē Cēsīs, 12. februārī Latgales vēstniecībā "Gors" Rēzeknē un 21. februārī koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājā.

Vienlaikus ar mūzikas albumu izdota arī "Vilkam tāda dvēselīt'" dziesmu grāmata, kas nopērkama "Musica Baltica" veikalā Krišjāņa Barona ielā 39. Savukārt jaunā albuma dziesmu fonogrammas bērnu ansambļu vajadzībām iegādājamas izdevniecības mājas lapā.