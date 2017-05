Pirms dažiem gadiem aktrise Karīna Tatarinova ierosināja septiņiem latviešu komponistiem sacerēt pa muzikālam stāstam ar populāru pasaku motīviem. Tā piedzima vairāki kamerdarbi, ko izstāstīja aktieri un izspēlēja mūziķi. Pēc tam nāca klajā izglītojošs un izklaidējošs albums “Mazās muzikālās pasakas” (2014). Nu Riharda Zaļupes, Georga Pelēča, Raimonda Petrauska un Madara Kalniņa komponētās pasakas izskanēs dzīvā priekšnesumā LNSO koncertizrādē bērniem “LeNeSOna muzikālās pasakas”.

Izrādē būs jenoti un trīs ruksīši, būs Pelnrušķīte un, protams, arī bērnu draugs LeNeSOns. Pasakas iemiesosies simfoniskā orķestra krāsās un izskanēs neskaitāmās balsīs. Mūzika skanēs pamīšus ar stāstījumu, un mazie klausītāji varēs atklāt gan iemīļotas, gan mazāk zināmas pasakas. Pie diriģenta pults – jaunais diriģents Jānis Stafeckis.

Izrādes “LeNeSOna muzikālās pasakas” režisors Andris Kalnozols (viens no apvienības “umka.lv” izveidotājiem) raksta lugas un citus prozas darbus. Viņa lugas “Laika jautājums”, “Benzīnvīrs” u. c. iestudējis “Dirty Deal Teatro”. 2016. gada augustā Andris inscenēja vienu no galvenajiem 2016. gada festivāla “Sansusī” notikumiem – Annas Ķirses komponēto “Koku operu”. Pagājušā gada nogalē “Ģertrūdes ielas teātrī” pirmizrādi piedzīvoja Andra Kalnozola lugas “Aizvakar vienmēr” iestudējums autora režijā. Maija beigās Leļļu teātrī sāks rādīt Andra Kalnozola jauniestudēto izrādi “Kazanova”.

LNSO koncertizrādē pasakas stāstīs aktieri Karīna Tatarinova, Aleksejs Geiko un Armands Berģis. Māksliniece – Vilma Skrūzmane.

Nākamajā sezonā LeNeSOna koncertos bērnus sagaidīs Pētera Čaikovska “Gadalaiki”, iepazīšanās ar rūķīšiem, karali un Pēru Gintu no Edvarda Grīga svītām “Pērs Gints”, Kloda Debisī mūzika un saulains laiks Sergeja Prokofjeva “Vasaras dienas” pavadījumā. Abonementu uz nākamās sezonas izrādēm varēs iegādāties, sākot no 20. maija.