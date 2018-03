Ceturtdien, 5. aprīlī, pulksten 17.00, Dzintaru koncertzālē norisināsies 37. Starptautiskā Hansa Gabora Belvederes jauno operdziedātāju konkursa Baltijas reģiona atlases kārta, kurā tradicionāli piedalās jaunie dziedātāji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Pretendenti var pieteikties līdz šā gada 22. martam, aizpildot reģistrācija veidlapu Belvederes konkursa mājaslapā. Klausītāji varēs apmeklēt konkursa atlasi bez maksas ar ielūgumiem, kurus iespējams saņemt "Biļešu paradīzes" un Dzintaru koncertzāles kasēs.

Pasaulē prestižākais – Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operdziedātāju konkurss ir izšķirošs notikums jauno dziedātāju karjerā visā pasaulē, jo, piedaloties konkursā, viņi iegūst ne tikai naudas balvas, bet arī pastāvīgus sadarbības piedāvājumus. Iepriekšējo dalībnieku un laureātu vidū ir tādas operzvaigznes kā Elīna Garanča, Andžela Georgiū, Marina Meščerjakova (Marina Mescheriakova), Ildiko Raimondi (Ildikó Raimondi), Irina Samoilova (Irina Samoilova), Staņislavs Švecs (Stanislav Schwez).

Vīnes kameroperas dibinātāja un ilggadējā vadītāja Hansa Gabora (1924–1994) vārdā nosauktais Belvederes jauno operdziedātāju konkurss pirmoreiz norisinājās 1982. gadā Vīnē. Pieaugot interesei un konkursa dalībnieku skaitam, kopš 1992. gada dažādās pasaules pilsētās tiek organizētas reģionālās konkursa atlases kārtas, kas šogad notiks vairāk nekā 70 pilsētās visā pasaulē.

Līdz 2013. gadam Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes vokālistu konkursa fināls norisinājās Vīnē, bet nu notiek pasaules slavenākajos opernamos. 2013. gadā konkursa fināls norisinājās Amsterdamā, 2014. gadā – Diseldorfā, 2015. gadā – vēlreiz Amsterdamā, 2016. gadā – Keiptaunā, 2017. gadā – Maskavā, bet 2018. gadā konkurss pirmo reizi norisināsies Latvijā, Dzintaru koncertzālē, un tā ir pirmā reize ne tikai Baltijā, bet arī visā Ziemeļeiropā.

Šogad no 3. līdz 10. jūnijam Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā norisināsies 37. Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu konkursa fināls. Tajā 160 perspektīvākos jaunos dziedātājus no visas pasaules vērtēs prestižāko pasaules opernamu direktori no Ņujorkas Metropolitēna, Berlīnes, Drēzdenes, Diseldorfas, Madrides, Hamburgas, Maskavas Lielā teātra, Londonas Karaliskā Koventgārdena, Keiptaunas, Hjūstonas un citiem opernamiem.