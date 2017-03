Radio NABA sadarbībā ar Latvijas Universitātes Studentu padomi jau 12. gadu rīko jauno mūzikas grupu konkursu "Hadrons", aicinot pieteikties studentu mūzikas grupas un izpildītājus, portālu "Delfi" informē radio NABA pārstāvji.

Konkursam var pieteikties ikviena mūziķu grupa, individuālie izpildītāji vai projekti, kuros ir iesaistījies vismaz viens Latvijas Universitātes studējošo pārstāvis, un kas nav līdz šim izdevuši albumus.

Konkurss norisināsies trīs posmos. No iesūtītajiem pieteikumiem un skaņu ierakstiem tiks atlasīti divpadsmit labākie, kuri piedalīsies pusfināla koncertos, kas notiks 27. aprīlī un 11. maijā klubā "Nabaklab". Katrā pusfinālā piedalīsies sešas grupas, no kurām trīs labākās iekļūs finālā. Sešu labāko grupu konkursa fināla koncerts notiks 25. maijā klubā "Nabaklab".

Lai pieteiktos konkursam, jaunajām grupām līdz 10. aprīlim jāaizpilda pieteikšanās anketa. Informāciju, pieteikšanās anketu un konkursa nolikumu var atrast mājas lapā www.hadrons.lv.

Konkursa laikā jaunās grupas, izpildītājus un muzikālos projektus vērtēs mūzikas nozares profesionāļi, radio NABA un studentu pārstāvji, kā arī pusfināla koncertu apmeklētāji, nosakot māksliniekus, kuri iegūs galveno balvu – ieraksta laiku skaņu studijā, atbalstu radio NABA ēterā, kā arī iespēju uzstāties Starptautiskajā mūzikas un mākslas festivālā "Laba Daba", mūzikas festivālā "Bildes" un LU Jauno studentu svētkos "Aristotelis". Konkursa finālā būs iespējams dzirdēt arī iepriekšējā gada konkursa uzvarētājus, grupu "MMMM".

Konkurss notiek jau divpadsmito gadu un kopumā tajā piedalījušās vairāk nekā 280 grupas. Iepriekšējo gadu uzvarētājas – "MMMM", "Chomsky Chess Club", "Nē", "DJ Krankenwagen", "Nepilngadīgā Anna", "Starmetis", "Das Sonntags Legion", "The Movies" (vēlāk "Tribes of the City"), "Ēnu kaleidoskops" – pēc tam izdevušas arī albumus un kļuvušas pazīstamas kā Latvijā, tā ārpus tās.