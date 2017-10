Kā pēdējie mūziķi festivāla "Zemlika" koncertu programmā, kuri Durbē uzstāsies 20. un 21. oktobrī, izsludināti Juris Simanovičs, igauņu akordeonists Kulno Malva, Anglijā dzīvojošo Liepājas brāļu duets "Peter Levics", apvienība "Rāva", elektroniskās mūzikas māksliniece no Lielbritānijas "Paco Sala" un citādas rokmūzikas kvartets "Horse Lords" no Baltimoras ASV, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Juris Simanovičs ir zināms kā grupas "Bērnības milicija" ilggadējs dalībnieks. Solo projektā uzstājas kopā ar Staņislavu Kuļikovu ("NĒ"), Filipu Derumu ("Martas Asinis") un Valdi Jauģieti ("MSK"). Koncertos spēlē dziesmas no diviem solo albumiem "Riperogrāfija" (2012) un "Kā samierināties ar savu nenozīmību" (2016).

Kā samierināties ar savu nenozīmību by Juris Simanovičs

Kulno Malva (Kulno Malva) ir igauņu akordeonists, komponists un folkmūziķis, kurš līdztekus savai solokarjerai darbojas arī vairākos citos kolektīvos – "Lepaseree", "Folksell", "Hajameelsed Kunznikud" un duetā "Malva & Priks". Latvijas klausītājiem viņš labāk zināms ir kā grupu "Svjata Vatra" un "Nikns Suns" viens no dibinātājiem.

Līdz šim dienasgaismu ir ieraudzījuši divi Kulno Malvas solo albumi. Šobrīd viņš strādā pie pavisam jaunas solo programmas, kurā būs dzirdami arī citi instrumenti. Piemēram, sansula, māla putns, igauņu dūdas, protams, akordeons un Kulno balss.

"Es vienmēr meklēju sev vien piemītošu skanējumu, savu "seju", jo nevēlos iet citu iemītas takas. Gribu iet savu seļu, vienalga – radot oriģinālkompozīcijas vai interpretējot tautas mantojumu," stāsta pats mūziķis.

Savukārt "Peter Levics" ir brāļu Māra un Jura Peterlevicu, kuri jau ilgāku laiku uzturas Londonā, duets. Savu muzikāli radošo darbību viņi aizsāka deviņdesmito gadu beigās indī apvienībā "Tramplīni". Vēlāk Juris aktīvi darbojies grupā "The Briefing".

Instrumentālā dueta "Peter Levics" mūzikā ir saklausāmi klasiskās un folk mūzikas elementi, kas savu unikālo skanējumu iegūst ar repetitīvām ģitāras tēmām un tām pāri plūstošām vijoles melodijām. To gaisīgās un nepiespiestās kompozīcijas atgādina agrīnā "Penguin Café Orchestra", Stīva Reiša (Steve Reich) un Filipa Glāsa (Philip Glass) slēpto minimālismu.

"Narcissism and Doubts" ir jaunākais dueta četru skaņdarbu mini albums, pašizdots šī gada februārī Londonā. Salīdzinot ar iepriekšējiem izdevumiem, šis albums ir dinamiskāks, ekspresīvāks, kā arī nedaudz eksperimentālāks. Albuma izteiksmes gradācijas saklausāmas sākot no rotaļīgām vijoles melodijām, līdz pat psihedēliska skanējuma aprisēm, ko pavada ritmiski vijīgi ģitāras motīvi.

Par "rāvu" dēvē purva tumšo ūdeni, taču tā sauc arī ciemu Durbes novada Dunalkas pagastā un 2014. gadā Rīgā dibinātu ansambli, kas nodarbojas ar latviešu tradicionālās mūzikas materiāla popularizēšanu, ar kara dziesmu koncertuzvedumu "Vārna krāca ozolā" uzstājas skolās, muzejos un dažādās kultūras iestādēs. Uz Durbi "Rāva" brauks ar savu dark traditional žanra projektu, kurā latviešu tradicionālās mūzikas materiālam, kas saglabāts tuvu pirmavotam, tiek pievienoti dažādi instrumenti un efekti, piešķirot tam tumšāku nokrāsu.

Projekts "Paco Sala" savulaik sācies kā producenta Entonija Harisona (Anthony Harrison) lolojums un dāmas ar allaž mainīgo skatuves vārdu ir īstens muzikāls ceļojums. Projekta laikā izdoti jau pieci studijas albumi, vairākas īsspēlējošās plates, no kurām pēdējās divas ar izdevniecības "Denovali Records" gadību. Albums "The Silent Season" ir smagas ceļgala traumas rezultāts, kurš tapis vienlaikus ar neskaitāmām operācijām, spēcīgu pretsāpju zāļu lietošanu, piespiedu atrašanos gultas režīmā un izolācijā no apkārtējās pasaules. Vislabāk "Paco Sala" ir katram iepazīt caur mūziku. Īpaši, ja pazīstama un tuva šķiet "Hype Williams", "Nite Jewel" daiļrade, astoņdesmito gadu no wave un mūslaiku R&B.

"Lai arī neapšaubāma ir drone un eksperimentu klātbūtne, vācu sintezatoru humors, mūsu rokās ir viens no skaistākajiem un godīgākajiem popmūzikas ierakstiem, kādus šogad esam dzirdējuši," par martā izdoto pilnmetrāžas albumu raksta "No Fear Of Pop".

Baltimorā ir vieta, kur satiekas saksofonists un reizē perkusionists Endrū Bernsteins (Andrew Bernstein), basģitārists Makss Eilbahers (Max Eilbacher), ģitārists Ouens Gārdners (Owen Gardner) un bundzinieks Sems Habermans (Sam Haberman). Satiekoties viņi muzicē Ouena pārveidotiem instrumentiem – ģitārām, kuru ladas viņš pārveidojis pa savam, un tāpēc tās skan tā, kā nevienam citam. Repetitīvi, meditatīvi, intensīvi, bet visulaik aizraujoši un hipnotizējoši. "Eksperiments kontrolētos apstākļos" varētu būt īstie vārdi, lai raksturotu "Horse Lords" daiļradi gan ierakstos, gan dzīvajā izpildījumā.

"Šī grupa nudien tic, ka eksperimentālā mūzika var būt kas vairāk par estētisku izvēli. Un viņu izvēle pārveidot savus instrumentus pēc pavisam citas muzikālās loģikas liecina par izaicinājumam esošajai lietu kārtībai" saka vieni, bet citi to sauc par deju mūziku. Un, ja nav, ko piebilst, "Horse Lords" ir fancīgi (no 'funk' angļu val.). Tādi, kuri atgādinās par "Schnellertollermeier" un "TIGUE" no iepriekšējā festivālā.

Biļetes uz septīto mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivālu "Zemlika" 20. un 21. oktobrī Durbē ierobežotā skaitā nopērkamas elektronisko biļešu tirdzniecības vietnē internetā.