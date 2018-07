Britu mūziķa un aktiera Deivida Bovija pirmais studiju ieraksts, ko viņa grupas biedrs Deivids Hadfīlds nejauši atradis savas mājas bēniņos vecā maizes grozā, tiks izsolīts "Omega Auctions" izsoļu namā septembrī, vēsta Lielbritānijas raidsabiedrība BBC.

1963. gada demo ierakstā, ko atraidīja ierakstu kompānija "Decca", 16 gadus vecais Bovijs, kuru tolaik vēl sauca par Deividu Džounsu, kopā ar savu pirmo grupu "The Konrads" izpilda dziesmu "I Never Dreamed".

Ierakstu pārdod grupas ģitārists Deivids Hadfīlds, un paredzēts, ka tā cena varētu sasniegt 10 tūkstošus britu mārciņu (aptuveni 11 tūkstoši eiro).

"Nozīmīgs ieraksts, pilnīgi unikāls," atradumu raksturo izsoļu nama darbinieks Pols Feirveders, atklājot, ka tas sniedz jaunu ieskatu Bovija personībā, atklājot "jaundzimušu mūziķi, kurš kļūs par superzvaigzni".

Ieraksts veikts brīdī, kad Bovijs vēl nebija drošs par savu muzikālo virzienu. Grupā "The Konrads" viņš spēlēja saksofonu, taču ierakstā viņš izpilda galveno vokālu.

"Deivids negrasījās kļūt par dziedātāju, viņa sirds un prāts bija koncentrēti uz to, lai kļūtu par pasaules līmeņa saksofonistu," atklāj Hadfīlds.

Bovijs "The Konrads" pameta neilgi pēc neveiksmīgās noklausīšanās "Decca" ierakstu kompānijā. Solo karjeru viņš uzsāka pēc sešiem gadiem, 1966. nomainot savu vārdu uz Deividu Boviju, jo slavas zenītā jau bija apvienības "The Monkees" dziedātājs Deivijs Džounss.

1969. gadā viņš izdeva albumu "Space Oddity", kura tāda paša nosaukuma singls kļuva par numur viens Apvienotajā Karalistē. Savukārt pasaules slavu viņš iemantoja ar 1972. gada "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars".

Brikstonā dzimušais Bovijs mira no aknu vēža 2016. gada janvārī – vien divas dienas pēc savas 69. dzimšanas dienas un 25. studijas albuma "Blackstar" iznākšanas.