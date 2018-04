Ceturtdien, 5. aprīlī, Dzintaru koncertzālē norisinājās 37. Starptautiskā Hansa Gabora Belvederes jauno operdziedātāju konkursa Baltijas reģionālā atlases kārta, kurā piedalījās astoņi jauni dziedātāji no Latvijas, Lietuvas un Maltas, katrs izpildot divas operas ārijas, no kuriem trīs tika izvirzīti konkursa finālam, informē Dzintaru koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Konkursa žūrija, kuras sastāvā bija Belvederes konkursa Baltijas reģiona pārstāvis, Irkutskas apgabala filharmonijas Gubernatora simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs un diriģents Ilmārs Lapiņš, Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Zigmars Liepiņš, Igaunijas Nacionālās operas direktors Aivars Mae (Aivar Mäe) un Dzintaru koncertzāles direktors Guntars Ķirsis, nolēma 37. Starptautiskā Hansa Gabora Belvederes jauno operdziedātāju konkursa finālam virzīt trīs dziedātājus – soprānu Laimu Lediņu (Latvija), soprānu Līgu Gitu Zīriņu (Latvija) un baritonu Steponu Zoni (Steponas Zonys) (Lietuva). Savukārt skatītāju balvu saņēma mecosoprāns Altea Troisi de Menvila (Althea Troisi de Menvill) no Maltas, kuru uz Latviju atvedusi viņas pasniedzēja – latviešu operdziedātāja Karmena Radovska.

Pasaulē ievērojamais Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu konkursa fināls šogad pirmo reizi norisināsies Latvijā: no 3. līdz 10. jūnijam Dzintaru koncertzālē. Tajā 160 jaunos dziedātājus no visas pasaules vērtēs prestižāko pasaules opernamu direktori no Ņujorkas Metropolitēna, Berlīnes, Drēzdenes, Diseldorfas, Madrides, Hamburgas, Maskavas Lielā teātra, Londonas Karaliskā Koventgārdena, Keiptaunas, Hjūstonas un citiem opernamiem. Šāda līmeņa starptautisks vokālistu konkurss Latvijā notiks pirmo reizi, un savulaik tas bija nopietns pagrieziena punkts karjerā tādiem pasaulslaveniem operdziedātājiem kā Elīna Garanča, Andžela Georgiū (Angela Gheorghiu) un Egils Siliņš.

Vīnes kameroperas dibinātāja un ilggadējā vadītāja Hansa Gabora (1924–1994) vārdā nosauktais Belvederes jauno operdziedātāju konkurss pirmoreiz norisinājās 1982. gadā Vīnē. Konkurss strauji iemantoja atzinību gan no dalībnieku, gan žūrijas puses. Pieaugot interesei un konkursa dalībnieku skaitam, kopš 1992. gada dažādās pasaules pilsētās tiek organizētas reģionālās konkursa atlases kārtas, kas šogad notiks vairāk nekā 70 pilsētās visā pasaulē.

Līdz 2013. gadam Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes vokālistu konkursa fināls norisinājās Vīnē, bet tagad notiek pasaules slavenākajos opernamos. 2013. gadā konkursa fināls norisinājās Amsterdamā, 2014. gadā - Diseldorfā, 2015. gadā – vēlreiz Amsterdamā, 2016. gadā – Keiptaunā, 2017. gadā – Maskavā, bet 2018. gadā konkurss pirmo reizi norisināsies Latvijā, Dzintaru koncertzālē, un tā ir pirmā reize ne tikai Baltijā, bet arī visā Ziemeļeiropā.