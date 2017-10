Portāls "Delfi" sadarbībā ar "intro.lv" aicina piedalīties publikas balsojumā un noteikt "Austras balvas" 2017. gada klausītāju simpātiju. Balsojumā piedalās žūrijas izvēlētie 10 albumi, kas novērtēti kā interesanti, inovatīvi, aktuāli un kvalitatīvi Latvijas mūzikas kontekstā.

Nobalsot par savu favorītu var vēl līdz 16. novembra plkst. 23.59. Nobalsot var vienu reizi 24 stundu laikā no vienas IP adreses. Portāls "Delfi" patur tiesības pārbaudīt rezultātus un dzēst negodīgi veiktos balsojumus.

"Austras balva" uzvarētājs žūrijas vērtējumā un publikas simpātijas balvas ieguvējs tiks nosaukts 17. novembrī.

Šogad balvas rīkotājiem izdevies īstenot ieceri par nominēto mākslinieku dzīvajiem koncertiem, kas tiks rīkoti "Latvijas Radio" Pirmajā studijā un pārraidīti gan radio ēterā, gan video tiešraidē portālos "LSM.lv" un "Delfi". Koncerti gaidāmi 15., 16. un 17. novembrī, Latvijas Radio 5 raidījuma "Pilnīgs vakars" laikā – pēc pulksten 20.00 – un iecerēts, ka uz skatuves kāps visi balvai nominētie mākslinieki, kā arī pēdējo no tiešraidēm noslēgs balvas ieguvēja paziņošana. Tāpat jāatzīmē, ka ielūgumus uz 15. un 16. novembra koncertvakariem būs iespēja iegūt jebkuram interesentam, par ko sīkāk tiks ziņots tuvākajā laikā.

"Austras balva" ir latviešu mūzikas ierakstu apbalvojums, ko kopš 2015. gada pēc mūzikas kritiķu un ekspertu žūrijas lēmuma pasniedz labākajam gada albumam. Pirmo "Austras balvu" 2015. gada decembrī saņēma dziesminiece Alise Joste par albumu "Hardships are Ships", savukārt pērn par gada labāko albumu tika atzīts grupas "Rīgas modes" ieraksts "Fantastiski".

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad balvai kvalificējās visi latviešu vai Latvijā dzīvojošu mūziķu albumi, kas izdoti no pagājušā gada 19. oktobra līdz šī gada 18. oktobrim – kopā izvērtēti tika gandrīz 80 albumi. No šī plašā albumu klāsta žūrija izvēlējās desmit labākos, no kuriem viens novembra vidū tiks atzīts par uzvarētāju, tā autoram saņemot arī naudas balvu 1000 eiro apmērā no biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA).