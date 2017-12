Festivāla organizatori, pasākumu aģentūra "Pareizā ķīmija'' un ''Radio NABA'' pauž prieku par tuvojošos apaļo jubileju: ''Esam gandarīti par to, ka mums ir iespēja svinēt kopā būšanu ar festivāla komandu, māksliniekiem un apmeklētājiem jau 10 gadus. Īpaši laikā, kad kultūras dzīve Latvijā ir piesātināta. Šogad ar jubilejas dāvanām mēģināsim iepriecināt ne vien paši sevi, bet arī mūsu apmeklētājus."

Kā sola rīkotāji, līdzīgi kā citus gadus, arī nākamgad tiks pārstāvēti dažādi mūzikas žanri: regejs, etno folks, roks, elektronika, punk, ska un cita mūzika, ko izpildīs gan pašmāju mūziķi, gan mākslinieki no ārvalstīm. Iespējams šogad skatuves papildinās arī akustiski priekšnesumi Līgatnes dabas takā. Kopā plānots, ka uzstāsies aptuveni 90 mūziķu apvienības, dīdžeji un individuālie mākslinieki. Lielākā daļa no tiem – mūzikas grupas, no kurām vairāk nekā desmit būs viesi no ārvalstīm. 2018. gadā festivāla papildprogramma (sporta turnīri, tirdziņš, kino, teātris, radošās darbnīcas u.c.) tiks atsvaidzināta ar jauniem un festivālā līdz šim neredzētiem dalībniekiem.

Pirmās biļetes tirdzniecībā būs no 10. decembra plkst.10.00. Pirmajiem pircējiem biļetes tiks piedāvātas par īpašo jubilejas cenu – 10 eiro. Šīs cenu kategorijas biļešu skaits ir ierobežots. Tiklīdz tās tiks izpirktas, tirdzniecībā būs festivāla biļetes par jau ierastajām cenām. Līdz februārim tās būs iegādājamas par 29 eiro.

Biļetes nopērkamas visās "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Šobrīd tirdzniecībā būs festivāla biļetes visām festivāla dienām. Grupu biļetes tirdzniecībā būs no marta, kad tiks izziņoti pirmie mākslinieki. Savukārt vienas dienas biļetes būs pieejamas no jūlija, kad būs zināma festivāla programmas sadalījums pa dienām. Tiek saglabāts arī vecuma slieksnis, līdz kuram ieeja festivālā, vecāku pavadībā ir bezmaksas. Biļetes nav nepieciešams bērniem līdz 13 gadu vecumam (ieskaitot).