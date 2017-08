Nepieradinātās mūzikas festivāls "Skaņu mežs" šogad svin savu 15. gadskārtu un izziņo pilnu festivāla koncertu programmu, kas šoruden norisināsies dažādās koncertzālēs Rīgā.

"Skaņu mežā" koncertvakari būs 6. oktobrī mākslas muzejā "Rīgas Birža", kā arī 13. un 14. oktobrī mūzikas namā "Daile". Līdzās jau iepriekš izziņotiem māksliniekiem – japāņu trokšņu mūzikas ikonai Merzbow, eksperimentālā hip-hopa duetam "Shabazz Palaces" un komponistam/improvizētājam, "Art Ensemble of Chicago" dibinātājam Rosko Mičelam (Roscoe Mitchell) – festivālā uzstāsies arī deju mūzikas apakšžanra "footwork" novatore Jlin, kolāžmūzikas/hip-hopa māksliniece Moor Mother, "jaunās sarežģītības" komponists Džeimss Dilons (James Dillon), tumšā tehno projekts "Broken English Club", trokšņu mūzikas māksliniece Pharmakon un citi.

Kā portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji, 15. "Skaņu mežs" tiks atklāts ar bezmaksas koncertvakaru mākslas muzejā "Rīgas birža" – uzstāsies eksperimentālā vokāliste Sofia Jernberga (Sofia Jernberg), kā arī ansamblis "Nordic Affect", kas izpildīs islandiešu laikmetīgās mūzikas programmu – tajā iekļauti Annas Torvaldsdotiras (Anna Thorvaldsdóttir), Turiduras Jonsdotiras (Þuríður Jónsdóttir), Hlīnura Ādilsa Vilmarsona (Hlynur Aðils Vilmarsson) un Marijas Huldas (María Huld) darbi. Abi priekšnesumi noslēgs "Skaņu meža" gada laikā izvērsto koncertsēriju "Ziemeļnieces eksperimentālajā mūzikā".

Par koncertvakara nozīmīgākajiem viesiem uzskatāmi "AMM" – pagājušā gadsimta 60. gados dibināta britu grupa, kam piedēvē pionieru statusu akadēmiskās mūzikas, minimālisma un ambientās mūzikas ietekmētā elektro-akustiskajā improvizācijā. "AMM" uz skatuves kāps "zelta sastāvā" – ilgstošajiem dalībniekiem Edijam Prevo (Eddie Prevost, perkusija) un Džonam Tilburijam (John Tilbury, klavieres) pievienosies arī Kīts Rovs (Keith Rowe, ģitāra un elektronika), kurš pirms trīspadsmit gadiem bija pametis grupu. Trijotnes atkalapvienošanās notika par godu ansambļa 50. jubilejai, un kļuva par 2015. gada Hadersfīldsas Laikmetīgās mūzikas festivāla galveno notikumu.

13. un 14. oktobrī festivāls noritēs mūzikas namā "Daile", un katrā no vakariem notiks pašmāju komponistu darbu pirmatskaņojumi – būs dzirdams Annas Ķirses darbs "Artifex Auditionis" deviņiem spēlētājiem, kā arī Rolanda Kronlaka elektroniskā kompozīcija "Akusmātika". Festivālā notiks arī divi eksperimentālā hip-hopa koncerti. Pirmajā vakarā šo žanru pārstāvēs Sietlas siltā, bet vijīgi netveramā un afro-futūristiskā hip-hopa duets "Shabazz Palaces", kura vadītājs Išmaels Batlers (Ishmael Butler) ir pazīstams kā "Grammy" apbalvotās 90. gadu hip-hopa trijotnes "Digable Planets" dalībnieks, un viņa sadarbība ar perkusionistu un producentu Tendaju Maraire (Tendai Maraire) velk paralēles starp hip-hopa "zelta laikmetu" un abstraktākām mūzikas formām. Žurnāls "Rolling Stone" šogad rakstījis, ka "Shabazz Palaces" ir atbildīgi par "savdabīgi valdzinošāko hip-hopu šajā desmitgadē".

Otrajā koncertvakarā uzstāsies kolāžmūzikas, "noiza" un pankroka ietekmētā, nemainīgi agresīvā hip-hopa māksliniece Moor Mother, kas, atsaucoties uz savas mūzikas sociopolitisko fokusu, savu daiļradi raksturo kā "tumšādainas meitenes blūzu" ("blk girl blues"), "mikrorajona bopu" ("project housing bop") un "vergu kuģa pankroku" ("slave ship punk").



Pēc vairāku gadu pārtraukuma festivāla programmā būs atgriezusies trokšņu mūzika: uzstāsies Japāņu "noiza" ikona Merzbow, ko mūzikas kritikas medijs "Pitchfork" raksturojis kā "eksperimentālās mūzikas eminenci", bet avīze The Guardian"" – par trokšņu mūzikas "augstāko punktu". Merzbow uzstāsies kopā ar ungāru bundzinieku Balāžu Pāndi (Balázs Pándi). 13. oktobrī uz skatuves kāps arī daudz jaunākas paaudzes trokšņu mūziķe, ņujorkiete Mārgareta Šardjē (Margaret Chardiet) ar savu "power electronics" projektu "Pharmakon", kuras albums "Bestial Burden" nonācis mediju "Pitchfork" un "The Wire" "gada labāko mūzikas ierakstu" sarakstos. Atšķirībā no Merzbow, Šardjē priekšnesumā būs klātesošs arī vokāls un visai konfrontējoša attieksme pret publiku – katrā savā priekšnesumā viņa agri vai vēlu metas iekšā pūlī, atgādinot agrīnus grupu "Swans" vai "Black Flag" priekšnesumus. Šardjē kliedzošā vokāla intensitāti, iespējams, raksturo fakts, ka, kā atzinusies pati mūziķe, divas reizes gadā viņai tā dēļ asiņo rīkle.

Par festivāla centrālo koncertvakaru "goda viesiem" uzskatāmi Rosko Mičels (Roscoe Mitchell) un Džeimss Dilons (James Dillon).

Dilons ir "jaunās sarežģītības" kustībai piedēvēts skotu izcelmses komponists, kas saņēmis četras Karaliskās Filharmonijas biedrības balvas. Pirmo no tām Dilons saņēmis par darbu "Traumwerk", ko pēc īsas komponista uzrunas festivālā atskaņos vijoļu duets "Duo Gelland". "Džeimss Dilons ir uzrakstījis daļu no nozīmīgākās britu mūzikas jebkad," raksta medijs "The Guardian". Tiesa, Dilons labprātīgi dzīvo ārpus Lielbritānijas akadēmiskās mūzikas "infrastruktūras", un intervijās nevairās drosmīgi un provokatīvi kritizēt savu laikabiedru mūziku un tos aptverošos kultūras procesus, tajā pašā laikā neaizmirstot arī par paškritiku un biklu atklātību. Neskatoties uz matemātisku procesu biežo klātbūtni viņa mūzikā, kā arī tās vispāratzīto sarežģītību, Dilons neaizmirst atgādināt, ka mūzika ir "emocionāla mākslas forma", un uzsver, ka viņa mūzikas sarežģītība ir tikai instruments, lai tiektos panākt "nepārejošu intensitāti".

Multi-instrumentālists un komponists Rosko Mičels pazīstams kā savulaik pasaulē pieprasītākā avangarda džeza ansambļa Art Ensemble of Chicago dibinātājs, kā arī agrīns afroamerikāņu komponistu/instrumentālistu apvienības "AACM" dalībnieks. Būdams viens no atslēgas personībām kustībā, kas pēckara avangarda mūzikas kompozīcijas tehnikas apvienoja ar improvizācijas praksēm un džeza mantojumu, Mičels tiek arī augstu vērtēts kā instrumentālists – kritiķis Kriss Kelsijs viņu nodēvējis par "savdabīgu, taču tehniski nevainojamu spēlētāju" un "izcilu solistu", savukārt izdevums "The New York Times" viņu nodēvējis par "vadošu afro-amerikāņu komponistu", kā arī "līderi eksperimentālajā mūzikā".

Improvizētu stīgu mūziku festivālā varēs dzirdēt ņujorkiešu Džo Morisa (Joe Morris, ģitāra) un Daniela Levina (Daniel Levin, čells) izpildījumā. Žurnāls "The Wire" Morisu nodēvējis par "vienu no vērienīgākajiem improvizētājiem ASV", savukārt Levina nesenāko albumu "Spinning Jenny" raksturojis kā "apbrīnojamu projektu".

Ritmiskās mūzikas dimensiju festivālā nodrošinās tumšā tehno projekts "Broken English Club", kā arī "footwork" žanra novatore Jlin.

"Footwork" ir Čigākā dzimis ielu dejas stils, un tam līdzās attīstījusies deju mūzikas forma, kas apvieno house un tehno ietekmes ar ātriem, pulsējošiem ritmiem, dziļiem basiem un sempliem, kas atkārtojas ar pārspīlētu intensitāti. Indianā dzimusī producente Jlin šajā deju mūzikas formā ieviesusi skaudrību, graciozu jaudu un minimālsimu, ko var salīdzināt ar brutālisma arhitektūru, un viņas debijas albums "Dark Energy" ieņēmis pirmo vietu žurnāla "The Wire" 2015. gada labāko mūzikas ierakstu sarakstā. Šogad Jlin atgriezusies ar brīžiem vēl dobjāku, taču arī mūzikālu elementu ziņā skaudrāku skanējumu, kas šoreiz papildināts arī ar "Shackleton" vai "Muslimgauze" cienīgiem perkusiju sempliem – martā iznākušo albumu "Black Origami" medijs "Pitchfork" novērtējis ar 8.8 un apveltījis ar titulu "best new music".

"Broken English Club" savukārt ir britu producenta un dīdžeja Olivera Ho (Oliver Ho) tumšā tehno projekts, kura ierakstus izdevuši tādi autoritatīvi pagrīdes deju mūzikas leibli kā "Cititrax", "L.I.E.S." un "Jealous God". "Broken English Club" spēlē EBM, industriālās mūzikas, no wave un postpanka ietekmētu tehno mūziku, un projekta ierakstos elektroniskus skaņdarbus burtiski pārtrauc "dzīvā" instrumentācija un monotoni vokāli, un katra deju mūzikas klišeja tiek pretnostatīta ar kādu "tumšās" rokmūzikas referenci. Olivers Ho ir publicējis mūziku arī ar savu īsto vārdu, gan ar pseidonīmu Raudive.

Veidojot zināmu "idilli pirms vētras" festivāla programmā, tieši pirms trokšņainās Merzbow uzstāšanās uz skatuves kāps melanholiskais ģitārista/taustiņinstrumentālista Džefa Zeiglera (Jeff Zeigler) un arfistes Merijas Latimores (Mary Lattimore) duets – abi instrumentālisti jau kādu laiku ir zināmi kā studijas mūziķi ASV indīroka un folkmūzikas scēnās, taču šajā duetā nododas "new age" un ambientās mūzikas ietiekmētām, gandrīz svētlaimīgi glītām skaņu ainavām. Dueta skanējums ir ticis raksturots kā "konvencionālā izpratnē skaistu skaņu mikslis, izfiltrēts caur "autsaideru mūzikas" metodiku".

"Skaņu meža" līdzdibināto novatoriskajai mūzikai veltīto platformu "Shape" festivāla programmā pārstāvēs Lankasteras pianists Stīvens Grū (Stephen Grew), kura spontānās kompozīcijas tikušas salīdzinātas ar avangarda komponistu Konlona Nankarova un Eliota Kārtera klaviermūziku, kā arī ar "Dirty Deal Audio" saistītais latviešu bītmeikeris Oriole, kas sniegs audiovizuālu priekšnesumu kopā ar videomākslinieci Lindu Kononi.

Citi latviešu projekti, kas uzstāsies festivālā, ir industriālās mūzikas apvienība "Strops", kā arī Agatas Meļņikovas ambientās mūzikas projekts "Sign Libra".

Festivāla programmas laikā meistarklases Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā vadīs Džeimss Dilons, Rosko Mičels un Džo Moriss.

Biļetes uz festivālu iespējams iegādāties "Biļešu servisa" kasēs, kā arī www.bilesuserviss.lv. Abonements uz divām festivāla dienām pagaidām maksā 20 eiro un ir nopērkams tikai iepriekšpārdošanā.