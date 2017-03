Izziņo 2017. gada 'Jūrmalas festivāla' programmu

Festivāla programmu veidos koncerti, kuros piedalīsies pasākuma goda mākslinieks – dziedātājs Aleksandrs Antoņenko – kopā ar Latvijā un pasaulē atzītiem māksliniekiem Raimondu Paulu, Kseniju Sidorovu, Latvijas Radio bigbendu, "Sinfonietta Rīga" un citi. Festivāla īpašie viesi – pasaulslavenais Londonas gospeļkoris.

Festivāla atklāšanas koncertā 17. jūlijā varēs baudīt programmu ar maestro Raimondu Paulu pie klavierēm, Latvijas Radio bigbendu un "Sinfonietta Rīga" stīgu grupu. Programmā – pasaulslavenu komponistu operu ārijas džeza aranžijās. Saglabājot melodiju pirmatnējo būtību un skaistumu, tās atklāsies jaunā un pārsteidzošā, harmoniski krāšņā skanējumā, ko iekrāsos gan džeza mūzikas klātesamība, gan īpašais klavieru skanējums, kāds raksturīgs vienīgi leģendārajam maestro Raimonda Paula izpildījumam.

18. jūlijā klausītājiem tiks piedāvātas veselas divas programmas. Plkst. 18.00 atjaunotajā vēsturiskajā Dzintaru koncertzālē jeb Mazajā zālē uz skatuves kāps publikas iemīļotā un starptautiski atzītā akordeoniste Ksenija Sidorova, lai kopā ar "Spīķeru kvarteta" stīgu virtuoziem klausītājiem piedāvātu oriģinālu un stilistiski daudzveidīgu koncertprogrammu. No Volfganga Amadeja Mocarta "Adagio" un "Rondo K617", līdz čehu romantiķa Antoņīna Dvoržāka "Bagatelēm" un mūsdienu krievu komponista Sergeja Akhunova skaņdarba "Two Keys to One Brodsky's Poem" Latvijas pirmatskaņojumam.

Foto: Publicitātes foto. Londonas gospeļkoris

Savukārt plkst. 20.00 uz koncertu Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē aicinās pasaulslavenais Londonas gospeļkoris. Dziedātāji regulāri uzstājas uz nozīmīgākajām Apvienotās Karalistes skatuvēm – Vemblija stadionā, Karaliskajā Alberta zālē un ir bieži viesi leģendārajā Glastonberijas festivālā. Koris ir uzstājies kopā ar Kailiju Minogu, Tīnu Tērneri, Madonnu, Džeimsu Braunu, Džordžu Maiklu, seru Pola Makartniju, Stingu, Eltonu Džonu, "Depeche Mode" un citiem slaveniem māksliniekiem. Šis būs kora vienīgais koncerts Baltijas valstīs.

19. jūlijā plkst. 20.00 ar solokoncertu atjaunotajā vēsturiskajā Dzintaru Mazajā zālē uzstāsies festivāla goda mākslinieks, pasaulē slavenākais Latvijas tenors Aleksandrs Antoņenko un pianists Daniels Pavļuts. Viņu izpildījumā skanēs skaistākās melodijas no komponista Riharda Štrausa daiļrades.

"Jūrmalas festivāls" Dzintaru koncertzālē notiek jau trešo gadu. Biļetes uz koncertiem jau pieejamas visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.