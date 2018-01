Izziņo 2018. gada 'Jūrmalas festivāla' programmu; goda mākslinieks – Aleksandrs Antoņenko

No 24. līdz 28. jūlijam ar pieciem koncertiem Dzintaru koncertzālē norisināsies ceturtais " Jūrmalas festivāls ". Šī gada goda mākslinieks ir dziedātājs Aleksandrs Antoņenko , kurš festivālā piedalīsies kopā ar Latvijā un pasaulē atzītiem māksliniekiem – Kristīni Opolais, Kseniju Sidorovu, Egilu Siliņu, Alisu Zinovjevu, pianistiem Osokiniem, Vinetu Sareiku, Daniilu Bulajevu, diriģentu Aināru Rubiķi, Jūrmalas festivāla orķestri un citiem, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Jūrmalas festivāla atklāšanas koncertā "Dzimuši Latvijā" 24. jūlijā uzstāsies Latvijā dzimuši mūziķi, kuri ieguvuši starptautisku atzinību – operdziedātāja Kristīne Opolais, akordeoniste Kseniju Sidorovu, baritons Kalvis Kalniņš, ģitārists Miks Akots un vijolnieki Vineta Sareika un Daniils Bulajevs. Viņiem uz Dzintaru koncertzāles lielās skatuves pievienosies Latvijas Simtgades jauniešu simfoniskais orķestris. Koncerta diriģents – starptautiski atzītais Berlīnes Komiskās operas muzikālais vadītājs Ainārs Rubiķis.

25. jūlijā ar solokoncertu uzstāsies akordeoniste Ksenija Sidorova. Par "akordeona princesi" dēvētā mūziķe "Jūrmalas festivālā" priecēs klausītājus ar skaņdarbiem no Pjotra Londonova, Sergeja Rahmaņinova, Astora Pjacollas, Alfrēda Šnitkes, Morica Moškovska un citu komponistu daiļrades.

Foto: Phil Tragen

Savukārt 26. jūlijā "Jūrmalas festivāls" piedāvā īpašu klavieru un klasiskās mūzikas koncertu "3 Osokini", kurā uzstāsies trīs pianisti – tēvs, profesors Sergejs Osokins un dēli, Andrejs un Georgijs Osokiniem. Pianisti Osokini gatavo jaunu koncertprogrammu, kurā būs Johana Sebastiana Baha, Volfganga Amadeja Mocarta, Frederika Šopēna, Sergeja Rahmaņinova, Morisa Ravēla un Johana Štrausa klaviermūzikas šedevri.

Foto: Jānis Romanovskis

"Jūrmalas festivāla" programmā šogad atgriežas programma "Brodvejas mūziklu zelta izlase", kas izskanēs 27. jūlija vakarā. Koncertā mūziklu zvaigznes no Londonas Demians Hamblijs un Adrians der Gregorjans kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri un diriģentu Robertu Pērvisu no Lielbritānijas izpildīs skaistākās ārijas un duetus no Leonarda Bernsteina, Ričarda Rodžersa, Endrjū Loida Vēbera, Kola Portera un citu komponistu mūzikliem.

Foto: Publicitātes foto

"Jūrmalas festivāls" noslēgsies 28. jūlijā ar krāšņu galā koncertu, kurā uzstāsies pasaulslavenais operdziedātājs un "Jūrmalas festivāla" goda mākslinieks Aleksandrs Antoņenko (tenors), starptautiski atzītā latviešu operdziedātāja Alise Zinovjeva (soprāns) un latviešu basbaritons Egils Siliņš. Kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri viņi izpildīs skaistākās operu ārijas.

Biļetes uz "Jūrmalas festivāla" koncertiem pieejamas visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.