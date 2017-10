2018. gada vasarā Positivus festivāls notiks 20., 21. un 22. julijā, jau 12. reizi piepildot Salacgrīvas Zvejnieku parku ar pasaules mēroga zvaigžņu, spilgtu jauno talantu, kā arī virkni aktuālāko Baltijas grupu koncertiem, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no "Positivus Music".

Pirmās biļetes par īpaši izdevīgo fanu cenu tirdzniecībā būs pieejamas tikai trīs dienas, sākot no trešdienas, 18. oktobra, līdz piektdienai, 20. oktobrim.

Tikai no 18. līdz 20. oktobrim festivāla mājas lapā "PositivusFestival.com", "Biļešu servisa" kasēs un internetā pirmās biļetes uz nākamo "Positivus" festivālu būs pieejamas par fanu cenu. Trīs dienu biļete bez telts vietas maksās 69 eiro, ar telts vietu – 77 eiro. Jauniešu biļetes, kas paredzētas 11 līdz 16 gadus veciem apmeklētājiem, festivāla trīs dienu apmeklējumam maksās 50 eiro bez telts vietas un 55 eiro ar telts vietu. Jauniešu biļetes iespējams iegādāties tikai kopā ar vismaz vienu pilnas cenas trīs dienu biļeti, jo jauniešu biļetes īpašniekiem festivāla teritorijā atļauts ienākt tikai kopā ar pavadoni, kas sasniedzis 18 gadu vecumu. Pārējie biļešu veidi, tostarp vienas un divu dienu biļetes, pārdošanā parādīsies 2018. gadā.

2017. gada festivālu atzinīgi novērtējuši ārvalstu mediji, kas "Positivus" apmeklēja pirmo reizi. "Biju pavadījusi "Positivus" festivālā tikai dažas stundas, kad pieķēru sevi, domājam – ja nu vislabākais festivāls pasaulē notiek Latvijas mežos?" – tā recenzijā "The Line of Best Fit" rakstīja amerikāņu mūzikas žurnāliste Melisa Lokere (Melissa Locker). ""Positivus" programmā atrodami dažnedažādi žanri un stili, un, godīgi sakot, Redingas, Līdsas, Glastonberijas un "Isle of Wight" festivāli varētu šo to pamācīties par programmas daudzveidību."

Savukārt melomāns un žurnālists Džo Gamps (Joe Gamp) savā recenzijā "Metro" izteica atzinīgus vārdus festivāla atmosfērai. "Starptautiskajā festivālu kalendārā "Positivus" joprojām ir apslēpts dārgakmenis – vieta, kur noķert lielisku mūziku un izmantot iespēju atpūsties, neieguldot milzu pūliņus vai finansiālos līdzekļus." Viņaprāt, "Positivus" spēj nodrošināt spēcīgu programmu un pasaules līmeņa pieredzi intīmos un mierīgos apstākļos, kādu nav daudzos lielajos festivālos.

"Positivus" festivāla 2018 biļešu cenas:

Fanu biļetes no 18. līdz 20. oktobrim

Trīs dienu biļete bez telts vietas – 69 eiro

Trīs biļete ar telts vietu – 77 eiro

Jauniešu biļete bez telts vietas – 50 eiro

Jauniešu biļete ar telts vietu – 55 eiro

VIP biļete – 250 eiro

Ziemas cenas no 20. oktobra



Trīs dienu biļete bez telts vietas –79 eiro

Trīs biļete ar telts vietu – 87 eiro

Biļete ieejai Telšu pilsētiņā – 10 eiro

Jauniešu biļete bez telts vietas – 50 eiro

Jauniešu biļete ar telts vietu – 55 eiro

VIP biļete – 250 eiro