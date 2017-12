Ropažu vēsturiskā parka estrādē 2018. gada 16. jūnijā notiks otrais "R&B Blues Festival". Kā portālu "Delfi" informē festivāla rikotāji, šis bus otrais festivāla norises gads.

"R&B Blues Festival" ir Latvijas blūža profesionāļu – grupas "Latvian Blues Band" veidots vienas dienas mūzikas festivals kvalitatīvas blūza, r&b un soul mūzikas cienītājiem. Organizatoru iecere ir veidot mūzikas un dzīvesstila festivālu nobriedušai auditorijai, kas apzinās savu gaumi un izvēlas kvalitatīvu atpūtu.

2018. gada festivālā piedalīsies "Best European Blues Band" titula un citu nozīmīgu godalgu ieguvēji no gru[as "Bonita & The Blues Shacks" (Vācija/Dienvidāfrika), viena no labākajām Dānijas blūza apvienībām – "Chris Grey & The BlueSpand" (Dānija), "Boogie Boys" (Polija) un pašmāju "Swamp Shakers", kā arī "Latvian Blues Band".

''Veidojot un organizējot pirmo "R&B Blues Festival", guvām patiesu prieku un pozitīvas emocijas. Cilvēku atsaucība un kuplais apmeklētāju skaits ir liels gandarījums par padarīto un dod iedvesmu turpināt iesākto un iet uz priekšu. Darīsim visu, la imūsu festivāls ietu roku roku ar Eiropas labākajiem blūza festivaliem,'' ar emocijām dalās Jānis Bukovskis un Rolands Saulietis no "Latvian Blues Band".

Biļetes uz festivālu iepriekšpārdošanā var nopirkt "Biļešu servisa" kasēs un internetā.