Šīs vasaras brīvdabas festivālu klāstu arī šogad papildinās " Fono Cēsis ", kas norisināsies "Cēsis 811" svinību laikā 21. un 22. jūlijā. Līdz ar festivāla datumu nosaukšanu, tiek izziņoti arī vieni no galvenajiem māksliniekiem – populārā Igaunijas grupa "Ewert and the Two Dragons", portālu "Delfi" informēja festivāla rīkotāji.