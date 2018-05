Šovasar Dzintaru koncertzāles programmā plānoti vairāk nekā 80 dažādu pasākumu, sākot no slavenu ārvalstu mākslinieku koncertiem līdz pašmāju zvaigznēm ar starptautisku karjeru.

Atklājot vasaras sezonai veltīto preses konferenci, 22. maijā, Dzintaru koncertzāles direktors Guntars Ķirsis sacīja: "Vienmēr pirms vasaras sezonas uzsākšanas Dzintaru koncertzālē notiek pamatīga rosība. Tiek piefrizēta zālīte, stādītas puķes, krāsoti soli un vēl simtiem mazi un lieli darbi rindojas cits aiz cita, lai koncertzāle būtu gatava uzņemt viesus. Latvijas jubilejas gadā koncertzālē sastapsim gan Latvijas labākos mūziķus, kuri nu jau kļuvuši par pasaules mēroga zvaigznēm, gan arī pašus izcilākos ārvalstu viesus. Esmu patiesi gandarīts un pateicos visiem, kuri daudz strādājuši, lai šovasar Dzintaru koncertzāle kļūtu par pasaules mēroga kultūras notikumu epicentru."

Dzintaru koncertzāles vasaras sezona tiks atklāta 2. jūnijā ar Latvijas simtgadei īpaši veltītu koncertu. Vērienīgajā atklāšanas koncertā tiksimies ar maestro Raimondu Paulu, Latvijas Radio bigbendu, pianistu Andreju Osokinu, džeza dīvu Dināru Rudāni un Kristīni Prauliņu, kā arī "Jūrmalas festivāla" orķestri un Mārtiņu Ozoliņu pie diriģenta pults. Koncerta pirmajā daļā baudīsim gleznainu mūzikas panorāmu ar Jāzepa Vītola spožo orķestra lappusi "Briljants" no svītas "Dārgakmeņi", kā arī krievu dvēseles dziļumu Sergeja Rahmaņinova "Otrajā klavierkoncertā" pianista Andreja Osokina izpildījumā. Savukārt otrajā daļā maestro Raimonds Pauls un Latvijas Radio bigbends pasniegs īpašu dāvanu Latvijas 100. jubilejā – mūsdienīgas latviešu tautasdziesmu aranžijas. Koncertā piedalīsies dziedātājas Dināra Rudāne un Kristīne Prauliņa.

Drīz pēc vasaras sezonas atklāšanas koncerta Dzintaru koncertzālē ieradīsies 160 talantīgi jaunie operdziedātāji no visas pasaules. Pasaulē ievērojamais Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu konkursa fināls šogad pirmo reizi norisināsies Latvijā: no 5. līdz 10. jūnijam Dzintaru koncertzālē. Tajā 160 perspektīvākos un talantīgākos jaunos dziedātājus no visas pasaules vērtēs prestižāko pasaules opernamu direktori no Ņujorkas Metropolitēna, Berlīnes, Drēzdenes, Diseldorfas, Madrides, Hamburgas, Maskavas Lielā teātra, Londonas Karaliskā Koventgārdena, Keiptaunas, Hjūstonas un citiem opernamiem. Šāda līmeņa starptautisks vokālistu konkurss Latvijā notiks pirmo reizi, un savulaik tas bija nopietns pagrieziena punkts karjerā tādiem pasaulslaveniem operdziedātājiem kā Elīna Garanča, Andžela Georgiū (Angela Gheorghiu) un Egils Siliņš.

Kā allaž, arī šovasar Dzintaru koncertālē notiks festivāls "Summertime – aicina Inese Galante", bet daudzus starptautiski slavenus viesus uz Jūrmalu vedīs "Baltijas muzikālās sezonas".

"Baltijas muzikālo sezonu" 2018. gada koncertu ciklu atvērs režisors un aktieris Džons Malkovičs (John Malkovich), kurš Alfērda Šnitkes (Alfred Schnittke) mūzikas pavadībā lasīs populārā Argentīnas rakstnieka Ernesto Sabato (Ernesto Sabato) romāna "Par varoņiem un kapiem" nodaļu "Ziņojums par aklajiem". Projekta ietvaros Jūrmalā uzstāsies arī viens no pasaules labākajiem diriģentiem, Londonas Karaliskās operas muzikālais direktors Antonio Papano (Antonio Pappano). Tāpat uz Dzintaru koncertzāles skatuves uzstāsies visu iemīļotais virtuozais pianists Deniss Macujevs ar programmu "Rahmaņinovs galā". Savu jubilejas koncertu kopā ar kamerorķestri "Maskavas Virtuozi" koncertzāles skatītājiem dāvās izcilais Latvijā dzimušais čellists Miša Maiskis, bet "Baltijas muzikālo sezonu" vasaras sezonu noslēgs pasaulē slavenais tenors Huans Djego Floress (Juan Diego Flórez).

Pasaulē pazīstamais latviešu mecosoprāns Jūrmalā šovasar uzstāsies divas reizes – 20. jūnijā kopā ar orķestri "Vīnes filharmoniķi", bet 9. jūlijā – ar diriģentu Karelu Marku Šišonu, soprānu Olgu Peretjatko un tenoru Dmitriju Popovu. Koncertu 9. jūlijā rīko kompānija "Art Forte", tas iekļauts Latvijas simtgades svinību programmā.

"Art Forte" rīkoto pasākumu programmā šovasar ir arī rokzvaigznes Diānas Arbeņinas un grupas "Nočnije snaiperi", kā arī izcilā altista Jurija Bašmeta un Valsts simfoniskā orķestra "Jaunā Krievija" uzstāšanās 12. jūnijā.

29. jūnijā solokoncertu Dzintaros sniegs estrādes dziedātāja Jeļena Vaenga, savukārt 10. jūlijā notiks gruzīnu etnodžeza dīvas Nino Katamadzes un grupas "Insight" uzstāšanās kopā ar Gruzijas Valsts dziesmu un deju ansambli "Rustavi". Gruzija, tāpat kā Latvija, 2018. gadā svin valstiskās neatkarības pasludināšanas simtgadi, un uzstāšanās Dzintaros ir daļa no tās jubilejas kultūras programmas.

Šovasar Dzintaru koncertzālē gaidāms arī nu jau par tradīciju kļuvušais festivāls "Laima Rendez Vous Jūrmala", kas notiks no 19. līdz 22. jūlijam, ko rīko dziedātāja Laima Vaikule kopā ar kompāniju "MicRec".

Šā gada jaunums ir festivāla iedalījums tematiskajos vakaros – atklāšana, "Mīlestības vakars", "Hitu vakars" un galā koncerts.

Savukārt vasaras noslēgumā notiks "MicRec" rīkotais veltījumu koncerts "Mans draugs Mārtiņš Freimanis". Koncertā uzstāsies Lauris Reiniks, Aija Andrejeva, "Z-Scars", Olga Rajecka, Ivo Fomins, "Refleksija" un citi, izdziedot savas Mārtiņa Freimaņa radīto hitu versijas, kā arī tiks prezentēta jaunā biogrāfiskā grāmata par mūziķi.

Tāpat virkni pasākumu Dzintaru koncertzālē rīkos kompānija "Bravo Events", piedāvājot gan populāru Krievijas popmūziķu uzstāšanos, gan ārvalstu mākslinieku koncertus. Kā īpaši notikumi jāmin Arama Hačaturjana leģendārā baleta "Spartaks" jaunā iestudējuma pirmizrāde 14. jūlijā, savukārt 22. augustā ar iespaidīgu šovu "Piano Magic Show" uzstāsies slavenais flīģeļu trio "Bel Suono".

Šovasar Dzintaru koncertzālē notiks starptautiskais teātra un kino mūzikas festivāls "Jūras pērle". Festivāla formāts paliks līdzšinējais – tie būs dzīvās mūzikas koncerti ar orķestri un dziedošiem māksliniekiem. Koncertos piedalīsies daudz labi pazīstamu mākslinieku, režisoru, komponistu un dziedātāju. Katra diena būs tematiska: pirmā diena būs veltīta Rīgas kinostudijas 70. gadadienai, tai sekos teātrim veltīta diena, bet festivāla pēdējā dienā gaidāma tikšanās ar ārzemju māksliniekiem, kuru vārdus pagaidām vēl rīkotāji tur noslēpumā.

Dzintaru koncertzāle ir dabas un arhitektūras pērle Baltijas jūras krastā. Šobrīd, pēc vēsturiskās Dzintaru koncertzāles atjaunošanas 2015. gadā, komplekss ietver elegantu trīsdesmito gadu slēgto koncertzāli ar 500 sēdvietām, restorānu, kamerzāli, ka arī akustiski izcilu segto vasaras koncertzāli ar 2100 sēdvietām un to ieskaujošo dārzu jūras krastā.