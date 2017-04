27. jūnijā plkst. 20.00, Rīgas Reformātu baznīcā uz pirmo šī gada Introvertās mākslas festivāla "Ad Lucem" koncertu "Skaņas meditācija" aicinās beļģu kamermūzikas grupa "Musiques Nouvelles". "Skaņas Meditācija" ir ansambļa jaunā koncertsērija, kuras "Opuss #1" ar panākumiem tika prezentēts "Bozar" koncertzālē Briselē 2015. gada decembrī, savukārt "Opuss #2" tika pirmatskaņots 2017. gada janvārī Monsas jaunajā koncertzālē "Arsonic" (Beļģija).

Latvijas klausītājiem tiks piedāvāta šīs koncertsērijas labākā izlase, kurā iekļauta Arvo Perta, Olivjē Mesiāna, Johana Sebastiāna Baha, Gijoma de Mašo, Lučāno Berio, Andrē Ristika, Žana Pola Desī u.c. komponistu mūzika.

28. jūnijā plkst. 20.00, Rīgas Reformātu baznīcā uz koncertu "Dienvidindijas senā garīgā mūzika" aicinās Pasaulē pazīstamā indiešu garīgās mūzikas izpildītāja Gājatri Venkataragavana un Indijas tradicionālo instrumentu ansamblis – Maisore Srikants (vijole) un Manojs Siva (mridangams), kuri pirmo reizi viesosies Latvijā, lai iepazīstinātu klausītājus ar Dienvidindijas mūzikas tradīciju – Karnātaku – un seno garīgo dziedājumu kultūru.

Karnātaka mūzikas sistēma ir saglabājusies tikai četros mūsdienu štatos Indijas dienvidu daļā, un tā ir attīstījusies no senajām vēdiskajām tradīcijām. Galvenais uzsvars Karnātakas mākslā likts uz vokālo mūziku – vairums kompozīciju ir rakstītas dziedāšanai, un pat instrumentu spēle ir jāatskaņo gāyaki (dziedāšanas) stilā. Karnātakas tekstus ir radījuši seno laiku dzejnieki, un tie galvenokārt veltīti dieva godināšanai. Rāgas ir īpaša Indijas klasiskās mūzikas sastāvdaļa, kur katrai skaņai un intonācijai ir dziļa jēga un nozīme. Indieši teic, ka rāgām piemītot brīnumains dziedinošs spēks. Gājatrī Venkataragavanas un indiešu tradicionālo instrumentu grupas veidotajā programmā skanēs Dienvidindijas senie garīgie dziedājumi, kurus uzskata par vistuvākajiem Vēdu kultūras mantojumam.

Festivāla noslēgumā – čellists Metjū Bārlijs, kura nakts koncerti kļuvuši jau par festivāla vizītkarti. Astoņu stundu garo koncertu no 30. jūnija plkst. 22.00 līdz saullēktam, šoreiz būs iespējams klausīties Stāmerienes muižā. Šī ir īpaša festivāla "Ad Lucem" tradīcija, ko 2010. gada vasarā uzsāka pats Bārlijs. Nakts koncertā no saulrieta līdz saullēktam, klausītāji var gremdēties orķestrālos akustiskā un elektriskā čella tembros un vērot video mākslu, vērstu uz uztveres koncentrāciju – sēžot, guļus uz segām, spilveniem vai guļammaisiem. Koncerta laikā var gan iemigt, gan pamosties un nonākt citā, neikdienišķā uztveres dimensijā. Programmā iekļauts ļoti plašs repertuārs no Johana Sebastiana Baha skaņdarbiem līdz Džona Metkāfa un citu mūsdienu komponistu mūzikai, arī paša Bārlija improvizācijas akustiskajam, elektriskajam čellam un elektronikai.

Biļetes uz šī gada Introvertās mākslas festivāla "Ad Lucem" koncertiem jau pieejamas visās "Biļešu servisa" tirdzniecības vietās.

Introvertās mākslas festivāls "Ad Lucem" ir mākslas radīta telpa, kas sniedz patvērumu no ikdienas steigas un stresa – miera un harmonijas oāze, kurā var ieklausīties skaņās, klusumā un sevī, sastapt ceļabiedrus un gūt iedvesmu. Kopš 2002. gada sadarbībā ar izciliem māksliniekiem festivāls "Ad Lucem" ik gadu piedāvā augstvērtīgus koncertus, kuru raksturīgā iezīme ir īpašais introvertās mākslas fenomens. Tas aicina ikvienu pievērsties savai iekšējai pasaulei, meklēt būtisko un atklāt sevī dabiski mītošo garīgumu.