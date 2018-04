Izziņo Introvertās mākslas festivāla 'Ad Lucem' programmu

Šī gada Introvertās mākslas festivālu atklās izcilās latviešu koklētājas Laimas Jansones solo koncerts 26. jūnijā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Laima ir muzicējusi kopā ar dažādu žanru mūziķiem – sākot ar popa un roka, un beidzot ar džeza un akadēmiskās mūzikas pārstāvjiem. Šogad festivālā "Ad Lucem" Laima Jansone aicinās uz jaunu solo programmu, kurā, apvienojot etnogrāfisko un mūsdienīgo, tradīciju un improvizāciju, mūziķe dalīsies savas radošās pasaules bagātībā.

28. jūnijā, Mākslas muzeja "Rīgas birža" ātrijā pirmo reizi Latvijā uzstāsies unikālais nomadu pianists Marks Vella no Francijas. Pianista, komponista, improvizatora, lektora, izgudrotāja un producenta mākslinieciskais koncepts ir neparasts. Atsakoties no spožas karjeras pasaules metropolēs, viņš ar klavierēm automašīnas kravas kastē ir apceļojis vairāk nekā 40 valstu, spēlējot visneiedomājamākajās vietās. Viņa radītā "Mīlestības karavāna" skanējusi Madagaskaras mežos, Āfrikas ciematos, Austrumeiropas valstīs, Sahāras tuksnesī, Indijas zaļajās pilsētās un Pakistānas kalnos. Latvijā šī būs pirmā virtuozā pianista Marka Vella uzstāšanās.

Izcilā britu čellista un viena no Introvertās mākslas festivāla "Ad Lucem" rezidējošiem māksliniekiem – Metjū Bārlija sen gaidītā tikšanās ar kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" diriģenta Normunda Šnē vadībā 30. jūnijā, Rīgas Sv.Pētera baznīcā būs īpašs notikums.

"Gan "Sinfonietta Rīga", gan Metjū Bārlija muzicēšanas meistarību varētu raksturot kā jauneklīguma, dzīvīgas aizrautības, nepārtraukta izzināšanas prieka un augstas profesionalitātes kvintesenci. To klausītājiem būs iespējams atklāt gan latviešu komponista Andra Dzenīša skaņdarbā septiņiem metāla pūšaminstrumentiem un stīgu orķestrim In Se I, gan pasaulslavenā britu komponista sera Džona Tavenera skaņdarbā "Sargājošais plīvurs", kas ir ierakstāms mūsu laika mūzikas lielformas darbu zelta repertuārā. Metjū Bārlija fascinējošo spēles veidu klausītāji ir iemīļojuši viņa leģendārajos astoņu stundu garajos Nakts meditācijas koncertos, ko festivālā "Ad Lucem" mākslinieks sniedzis jau no 2010. gada," raksta festivāla rīkotāji.

Introvertās mākslas festivāls "Ad Lucem" kopš 2002. gada sadarbībā ar izciliem māksliniekiem ik gadu piedāvā augstvērtīgus koncertus, kuru raksturīgā iezīme ir īpašais introvertās mākslas fenomens. Festivāla kontekstā garīgums ir saistīts ar cilvēka dvēseles dziļāko būtību, iekšupvērstību jeb introversiju – spēju apzināti iedziļināties būtiskajā, pievērsties savai iekšējai pasaulei un atklāt sevī dabiski mītošo garīgumu.

