2018. gada ziemā un pavasarī vairākās Latvijas pilsētās izskanēs komponista Jāņa Lūsēna un dziedātājas Inetas Rudzītes dziesmu cikls "Manā varā", portālu "Delfi" informē mūziķu pārstāvji.

Programmu iedvesmojusi latviešu dzejnieču dzejas zelta izlase – no Vizmas Belševicas līdz Annai Rancānei un Annai Auziņai, no Astrīdes Ivaskas, Veltas Sniķeres līdz Mārai Zālītei un Liānai Langai.

"Man šodien gribas dziedāt par patiesām jūtām, kas mīt sirdī jau pieaugušai sievietei. Gribu dziedāt par mīlestību visās tās krāsās, un nebaidīties vārdos ne no sāpēm ne skumjām, ne pārdzīvojumiem tikai tāpēc vien, ka šodien modē ir tikai viss pozitīvais. Manuprāt, ir nežēlīgi atņemt cilvēkam ko tik skaistu kā gaišas skumjas vai to nepieciešamās vientulības devu, kas palīdz atšķirt īsto no uzspēlētā un lētā. Domāju, ka periods, kad centos dziedāt kā maza meitene, ir jau pagātnē," saka dziedātāja Ineta Rudzīte, kura kopā ar komponistu Jāni Lūsēnu aizsāk muzikāli pilnasinīgu dzejas, dzīves un mīlestības dzīlēs uzietu dziesmu ciklu "Manā varā".

Savukārt Jānis Lūsēns atzīst: "Sieviete man vienmēr bijis liels noslēpums, līdz galam neatklāta pasaule. Nezināmais vienmēr ir satraucošs, īpaši – kāda nezināma vara, kas valda pār mums, vīriešiem. Sieviete var būt gan mūza, gan dieviete, gan amazone, gan būrēja… Gluži tāpat, kā to savos vārdojumos apliecina mūsdienu dzejas grandāmas."

Cikla "Manā varā" koncerti notiks:

10. februārī Mālpils muižā

14. februārī Alūksnes Kultūras centrā

17. februārī Mazmežotnes muižā

8. martā Madonas kultūras namā

9. martā Rīgā, Kultūras pilī "Ziemeļblāzma"

10. martā Dikļu pilī

